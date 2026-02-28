Copa del Mundo de Clavados en México se llevará a cabo; World Aquatics anunciará reprogramación

Ciudad de México.- Luego de un par de días en negociaciones, Rommel Pacheco, director de la Conade, anunció que la Copa del Mundo de Clavados a celebrar en Jalisco ha cambiado su estatus de cancelada a reprogramada. El funcionario también informó que World Aquatics analizará las probables fechas para llevarla a cabo y será el ente internacional el que se encargue de notificar el nuevo plazo para llevarse a cabo.

Cabe recordar que dicho evento fue cancelado en días anteriores luego de los lamentables hechos violentos suscitados en diferentes entidades del país, pero que tuvo su epicentro en Jalisco. Este hecho fue notado por World Aquatics, quien, con la consigna de salvaguardar el bienestar de los atletas, entrenadores y todo el personal que se encarga de llevar a cabo, lo sacó de su calendario sin notificar la programación de un nuevo evento.

A las pocas horas del anuncio inicial por parte del ente regulador de los deportes acuáticos a nivel internacional, Pacheco descartó que dicha medida haya sido definitiva y reveló que estaba negociando para que México fuera considerado para realizarlo. Así mismo, el titular de la Conade añadió que propuso varios centros de rendimiento que cumplían con la infraestructura para albergar un acto de esta magnitud.

#Deportes | Conade busca rescatar la Copa del Mundo de Clavados tras cancelación en Jalisco; propone sedes alternas uD83CuDFCAuD83CuDFFB???uD83CuDFC6https://t.co/9dvFDi6HvX — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 27, 2026

Rommel anuncia la reprogramación del evento

El edil confirmó a través de su cuenta de X que, en coordinación con World Aquatics, la Copa del Mundo de Clavados sí tendrá una de sus etapas en México, aunque esta será en una fecha distinta. De manera inicial, se tenía contemplado que los atletas de alto rendimiento compitieran en tierras jaliscienses del 5 al 8 de marzo.

El exclavadista agradeció el respaldo y la coordinación por parte de World Aquatics, la Conade, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Code Jalisco y el Comité Olímpico Mexicano por trabajar en un mismo objetivo. Por último, se dejó abierta la oportunidad de que dicho certamen se realice en Jalisco, aunque no se descarta un cambio de sede a CDMX, Veracruz o Yucatán.

El evento deja de estar cancelado y entra en etapa de reprogramación; se confirmará la nueva fecha próximamente.



Reconocemos el respaldo y la coordinación con World Aquatics, @conadeoficial, la @SRE_mx, el CODE Jalisco y el @COM_Mexico.

Seguiremos con el compromiso de apoyar… pic.twitter.com/WbQDhyPuae — Rommel Pacheco (@Rommel_Pacheco) February 28, 2026

Aun con que se pueda celebrar la justa mundial en México, esto cambia totalmente el panorama para los atletas. El evento en Jalisco era la segunda etapa de la Copa del Mundo de Clavados, justo antes de disputar la superfinal que se realizará en Beijing a inicios de mayo y ahora, los clasificados dependerán únicamente de los resultados que se obtengan en Montreal.

Fuente: Tribuna del Yaqui