Encabezados por Doncic y James, Lakers se aprovechan de los Warriors y salen de su mala racha

San Francisco, Estados Unidos.- Después de una seguidilla de reveses, los Los Angeles Lakers por fin encontraron un bálsamo en el camino en su visita a los Golden State Warriors, a quienes derrotaron por 129-101 este sábado por la noche.

El ataque de los Lakers lo encabezó Luka Doncic con 26 puntos, además de repartir ocho asistencias y capturar seis rebotes, mientras que LeBron James añadió 22 puntos, nueve asistencias y siete rebotes, ante unos Warriors que estaban en inferioridad numérica.

Duo did their thing ?? pic.twitter.com/ANQvieciim — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 1, 2026

Los Warriors tuvieron dificultades para generar suficiente potencia ofensiva, ya que Stephen Curry se perdió su décimo partido consecutivo con Golden State, aún recuperándose de una lesión en la rodilla derecha, y el recién adquirido pívot Kristaps Porzingis se perdió el duelo por enfermedad.

Austin Reaves también contribuyó a la victoria

Gui Santos anotó 14 puntos para liderar a los Warriors en su quinto partido consecutivo con doble dígito y duodécimo en los últimos 13, y este fue después de recibir una extensión de contrato por varios años más temprano ese día. Gary Payton II aportó 12 puntos para Golden State, su séptimo partido de los últimos nueve en dobles dígitos.

Luka, Jake, TOUCHDOWN@drinkpathwater | Assist of the Game pic.twitter.com/4KYpElYQAa — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 1, 2026

James salió inspirado y anotó 7 de 13 tiros de campo con cuatro triples después de lanzar con su hija de 11 años, Zhuri, antes del partido, tras completar su propio calentamiento en un momento dulce. Austin Reaves anotó 18 puntos con un 7 de 11 en tiros para Los Ángeles, Luke Kennard anotó 16 puntos con cuatro triples desde el banquillo y Deandre Ayton capturó 10 rebotes.

Los Lakers rompieron una racha de tres derrotas consecutivas en total y una racha de tres como visitantes con apenas su tercera victoria en los últimos ocho, y también la tercera en ocho partidos fuera de casa contra la División Pacífico esta temporada.

Los Lakers se encaminaron a la victoria después de anotar 12 de sus primeros 21 tiros con cinco triples para adelantarse 33-16, mientras que Golden State comenzó con 2 de 17 en triples y terminó solo 12 de 44, lo que magnificó la ausencia de Curry.

Fuente: Tribuna del Yaqui