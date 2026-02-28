Germán Berterame tiene el respaldo de Javier Aguirre; jugará con México en el Mundial 2026

Ciudad de México.- Una de las posiciones más disputadas en la Selección Mexicana es la delantera y, con menos de cuatro meses para el inicio de la Copa del Mundo 2026, no se tiene del todo claro quiénes serán llamados por Javier Aguirre. Ante esto, Germán Berterame reveló que ha estado en contacto constante con el 'Vasco', quien le ha refrendado su apoyo y lo ha llamado a mantener su nivel para tomarlo en cuenta.

Cabe recordar que, desde que completó su proceso de naturalización en el 2024, ha sido llamado para ocho partidos amistosos con el combinado 'Tricolor', donde ha marcado un par de goles en más de 300 minutos disputados. El último de ellos fue el compromiso ante Bolivia, donde entró de cambio y jugó la última media hora, lo que le bastó para anotar el único tanto con el que se aseguró la victoria.

Berterame salió de la Liga MX hace un par de semanas y, luego de haber firmado en la MLS, se creía que su foco internacional se reduciría, pero de acuerdo a lo revelado por el propio jugador, este movimiento en su carrera lo ha llevado a entablar una relación más cercana con el seleccionador mexicano.

Sí, obviamente he estado hablando con él y me ha apoyado mucho. Me dio toda su confianza y me dijo que mantuviera este nivel para poder seguir en la Selección Mexicana".

En la misma entrevista publicada por el portal ESPN, Germán envió un mensaje a Álvaro Fidalgo, pues aseguró que, luego del nivel que ha mostrado, merece la oportunidad de ser convocado y pelear por su lugar en la justa mundialista. "Lo vamos a agarrar de la mejor manera cuando vaya a la selección, así que muy contento por él y obviamente le mando muchos saludos, así que nada, queremos verlo pronto".

Por último, agregó que el tener de compañero a Luis Suárez y Lionel Messi en el Inter de Miami le ha ayudado a mejorar su estilo de juego, a pesar de que solo ha compartido vestidor con ellos por un par de semanas, y espera que le siga sirviendo de ayuda en la previa del Mundial 2026. "Creo que estar a su lado te da un impulso tremendo, unas ganas tremendas de seguir mejorando, de no rendirte; personalmente, estoy muy feliz de estar aquí".

