Javier Assad llegará afinadito al Clásico Mundial; Paredes debuta con jonrón en pretemporada

Ciudad de México.- Solo unas horas después de ser anunciado como el abridor del juego de la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol, el tijuanense Javier Assad brindó una demostración del por qué le dieron la bola para esa importante misión.

Este domingo, Assad tuvo su segunda apertura de los Entrenamientos Primaverales con los Chicago Cubs y el mexicano no desentonó, al tirar par de entradas en blanco en la victoria de su equipo sobre los Los Angeles Dodgers en la Liga del Cactus, por 6-2.

¡Se lució Javier Assad uD83DuDD25uD83DuDD25!

El tijuanense lanzó tres entradas sin carrera, ponchó a cuatro y permitió un hit. pic.twitter.com/J6yRhqnpFq — MLB México (@MLB_Mexico) March 1, 2026

Assad ingresó en relevo del ganador Ben Brown, para retirar esos dos capítulos con únicamente un imparable permitido y cuatro ponches recetados. El bajacaliforniano se apuntó el 'hold', después de realizar 34 lanzamientos, de los cuales 24 fueron en zona buena.

Assad estuvo intratable en la lomita

De esta manera, el diestro dejó en claro que llegará afinadito para lanzar el primer encuentro de México ante la selección de Gran Bretaña, el próximo viernes y para un posible duelo en contra de Italia el 11 de marzo, cuando la selección azteca cierre la fase de grupos.

Jonrón de Paredes

En más actividad de los peloteros mexicanos en la Gran Carpa, el hermosillense Isaac Paredes quiere demostrar que puede ser parte del roster final del equipo de los Houston Astros, y lo está haciendo como mejor sabe, a base de poder. El sonorense debutó este domingo como bateador designado con la escuadra texana en la pretemporada y de inmediato se hizo notar, al conectar un panorámico cuadrangular en su tercer turno de la tarde.

Paredes disparó su primer jonrón en pretemporada

Paredes primero recibió base por bolas y después se ponchó sin tirarle en la tercera entrada, antes de volarse la barda por todo el jardín izquierdo-central en contra de Bubba Chandler, en cuenta de 3-2 para acercar a los Astros 3-2 en la pizarra ante los Pittsburgh Pirates.

Paredes with a solo shot! pic.twitter.com/WaUW2UYw3K — Houston Astros (@astros) February 28, 2026

El infielder mexicano, quien firmó el pasado 3 de febrero un acuerdo por la temporada 2026 por 9.35 millones de dólares, no participará con el equipo que dirige Benjamín Gil en el Clásico Mundial, después de no recibir autorización de los Astros. El motivo principal es una lesión que sufrió el tercera base el año pasado en el tendón de la corva y a pesar de que ya se encuentra recuperado, el equipo no quiere exponerlo a una recaída.

Fuente: Tribuna del Yaqui