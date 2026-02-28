Lamine Yamal anota 'hat-trick' para que el Barcelona golee al Villarreal y asegure el liderato de LaLiga

Ciudad de México.- Comandados por el despliegue ofensivo de Lamine Yamal, el Barcelona venció de manera cómoda al Villarreal para asegurar la primera posición de LaLiga por una jornada más. El delantero juvenil fue el artífice en tres de las cuatro anotaciones con las que Hansi Flick pudo quedarse con las tres unidades y así seguir liderando la pelea por el título en el certamen español.

La cancha del Camp Nou presenció un firme ataque del conjunto local, quien solo necesitó los primeros 45 minutos para sentenciar el rumbo final del compromiso. El Barcelona impuso su ritmo con varias oportunidades de peligro, pero no fue hasta poco antes de la media hora que pudieron hacerse presentes en el marcador; Fermín López tomó mal parada a la defensa del Villarreal y puso una diagonal para Yamal, que no perdonó y puso el uno por cero.

44.256 culers came today to the Spotify Camp Nou! Thanks for your support! uD83DuDC4F pic.twitter.com/mF8P8F8S9V — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 28, 2026

Tan solo le bastaron 9 minutos más al joven delantero para aumentar la diferencia en el marcador parcial, apoyados por la misma vía. López volvió a asistir a Yamal, pero este último recibió el balón pegado al córner derecho; el atacante encaró hacia el área y, luego de burlar a dos defensivos, metió un trallazo que se coló por el ángulo sin darle posibilidad de reacción al arquero rival.

Luego del descanso, el Villarreal ajustó su parado técnico y apenas en dos minutos de la parte complementaria, lograron descontar en el digital parcial. Un tiro de esquina cobrado por Pépé, que tuvo una peinada y un par de rebotes dentro del área, terminó con el balón en las redes por un zurdazo de Pape Gueye.

Tras el descuento, Flick decidió hacer cambios para mejorar el ataque, lo cual sucedió de manera inmediata, pero no fue hasta el 69' que Yamal consiguió llevarse el triplete. Pedri puso un filtrado preciso desde la mitad del campo que permitió a Lamine entrar solo al área, quien no desesperó y definió de zurda al segundo poste.

Ya en el agregado, Robert Lewandowski volvió a mover las redes para que el Barcelona sentenciara el marcador final de cuatro dianas por una. Con ello, la escuadra catalana llegó a las 64 unidades, llegando a aventajar por cuatro puntos al Real Madrid, que aún tiene pendiente su duelo de la jornada 26.

3 POINTS AT HOME!!!! ? pic.twitter.com/4WrSMehxSZ — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 28, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui