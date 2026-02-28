México define a sus dos primeros abridores para disputar el Clásico Mundial de Beisbol

Ciudad de México.- A menos de una semana de que arranque la edición 2026 del Clásico Mundial de Beisbol, la Selección Mexicana ya tiene seguros a los dos abridores con los que se medirá ante Gran Bretaña en su debut y posteriormente contra Brasil.
Así lo dio a conocer el manager de la escuadra tricolor, Benjamín Gil, quien reconoció que se tuvieron que realizar varios ajustes debido a la baja de algunos lanzadores estelares hace unos días, como José Urquidy y Taj Bradley, lo que obligó a la dirigencia a replantear el panorama.
Es por eso que unos días del debut, el cuerpo técnico solo tiene confirmados a dos lanzadores para abrir juegos: Javier Assad y Taijuan Walker. Con este escenario, Gil decidió trabajar en Arizona con peloteros que militan en la Liga Mexicana de Beisbol y algunos agentes libres, mientras se define quiénes asumirán la responsabilidad en los encuentros restantes de la primera ronda.
Este domingo, en entrevista para un medio mexicano, Gil confirmó el plan inmediato. "Va (Javier) Assad y (Taijuan) Walker para los dos primeros juegos, para el tercero está por definirse", señaló. Además, sobre Bradley comentó que "no va a estar, se platicó con él y no va a estar porque está llegando a un nuevo equipo y él prefiere para su carrera mantenerse con el equipo para mejorar sus posibilidades de tener un buen lugar".
De esta manera, la rotación abridora para la fase inicial del torneo queda de la siguiente manera: Javier Assad abrirá el Juego 1 el 6 de marzo ante los británicos y Walker iniciará el Juego 2 el 8 de marzo frente a los sudamericanos; mientras que los abridores para el 9 de marzo contra Estados Unidos y el 11 de marzo ante Italia continúan por definirse.
Los dos lanzadores ya integraron el representativo nacional en el Clásico Mundial 2023. En esa edición, Assad trabajó como relevista y lanzó 5.2 entradas sin permitir carrera, mientras que Walker abrió un encuentro y completó 4.0 innings sin admitir anotaciones. Ahora, en esta edición, asumirán el reto desde el inicio del torneo mientras la dirección técnica define el resto de la rotación.
Fuente: Tribuna del Yaqui