México define a sus dos primeros abridores para disputar el Clásico Mundial de Beisbol

Ciudad de México.- A menos de una semana de que arranque la edición 2026 del Clásico Mundial de Beisbol, la Selección Mexicana ya tiene seguros a los dos abridores con los que se medirá ante Gran Bretaña en su debut y posteriormente contra Brasil.

Así lo dio a conocer el manager de la escuadra tricolor, Benjamín Gil, quien reconoció que se tuvieron que realizar varios ajustes debido a la baja de algunos lanzadores estelares hace unos días, como José Urquidy y Taj Bradley, lo que obligó a la dirigencia a replantear el panorama.

Benjamín Gil espera que la @MexicoBeis supere su actuación del 2023 en este @WBCBaseball y en donde en la fase de grupos van a enfrentar a Gran Bretaña, Brasil, Estados Unidos e Italia en el Daikin Park de Houston pic.twitter.com/ZenGbHM3CM — Memo García (@memitogar29) February 27, 2026

Es por eso que unos días del debut, el cuerpo técnico solo tiene confirmados a dos lanzadores para abrir juegos: Javier Assad y Taijuan Walker. Con este escenario, Gil decidió trabajar en Arizona con peloteros que militan en la Liga Mexicana de Beisbol y algunos agentes libres, mientras se define quiénes asumirán la responsabilidad en los encuentros restantes de la primera ronda.

Assad será el lanzador abridor en el juego 1

Este domingo, en entrevista para un medio mexicano, Gil confirmó el plan inmediato. "Va (Javier) Assad y (Taijuan) Walker para los dos primeros juegos, para el tercero está por definirse", señaló. Además, sobre Bradley comentó que "no va a estar, se platicó con él y no va a estar porque está llegando a un nuevo equipo y él prefiere para su carrera mantenerse con el equipo para mejorar sus posibilidades de tener un buen lugar".

Walker vuelve a vestir la casaca tricolor en un Clásico

De esta manera, la rotación abridora para la fase inicial del torneo queda de la siguiente manera: Javier Assad abrirá el Juego 1 el 6 de marzo ante los británicos y Walker iniciará el Juego 2 el 8 de marzo frente a los sudamericanos; mientras que los abridores para el 9 de marzo contra Estados Unidos y el 11 de marzo ante Italia continúan por definirse.

Los dos lanzadores ya integraron el representativo nacional en el Clásico Mundial 2023. En esa edición, Assad trabajó como relevista y lanzó 5.2 entradas sin permitir carrera, mientras que Walker abrió un encuentro y completó 4.0 innings sin admitir anotaciones. Ahora, en esta edición, asumirán el reto desde el inicio del torneo mientras la dirección técnica define el resto de la rotación.

Fuente: Tribuna del Yaqui