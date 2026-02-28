Pumas empata ante Xolos y amplía su marca invicta tras 8 jornadas del Clausura 2026

Tijuana, Baja California.- Pumas se metió a la cancha del Estadio Caliente con la consigna de poder alargar su marca invicta en el Clausura 2026, lo cual terminaron consiguiendo, aunque con un apretado empate. El conjunto capitalino repartió puntos con Xolos de Tijuana para continuar sin conocer la derrota luego de 8 jornadas disputadas en el certamen del balompié mexicano.

Para el complicado duelo en tierras fronterizas, los comandados por Efraín Juárez salieron con un planteamiento ofensivo y trataron de imponer su mandato desde los primeros minutos, con lo que generaron varias oportunidades de peligro. Con el transcurrir de los minutos, Tijuana pudo emparejar el desarrollo del encuentro y, tras ocasionar un par de llegadas claras, lograron adelantarse en el marcador parcial.

Al minuto 40, Ramiro Árciga puso el uno por cero parcial, ayudado por un error de un defensivo rival. El atacante metió un disparo desde los linderos del área, el mismo que fue desviado por un jugador de Pumas, imposibilitando la reacción de Keylor Navas para inaugurar el marcador.

¡AUTOGOL DE ANGULO! uD83EuDD2FuD83EuDEE2



Tremendo remate de Arciga que desvía Álvaro Angulo, poniendo el primero para el Xolaje.



uD83DuDC36 @Xolos 1-0 @PumasMX uD83DuDC3E#LigaMX uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/HfEpevwwh7 — FOX (@somos_FOX) February 28, 2026

La anotación fue un balde de agua fría para los universitarios, quienes se abocaron al ataque para alcanzar a igualar los cartones en la misma primera mitad, lo cual terminaron por conseguir. Cuando se jugaba el último minuto del agregado, Robert Morales metió un disparo, el cual fue atajado, pero el rebote le cayó a Juninho, quien con el arco vacío solo tuvo que empujar el balón para poner el uno por uno que se hizo definitivo.

¡DESPERTARON LOS PUMAS! uD83DuDD25uD83EuDD29



Juninho la mandó a guardar y puso el empate segundos antes del descanso.



uD83DuDC36 @Xolos 1-1 @PumasMX

uD83DuDC3E#LigaMX uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/54bmEfPuo5 — FOX (@somos_FOX) February 28, 2026

En la parte complementaria, ambas escuadras bajaron la intensidad del encuentro, ya que la sensación de peligro constante desapareció y se tuvieron contadas oportunidades manifiestas de anotación. Con este resultado, Pumas logró alargar su racha invicta, con lo que se trepa a la segunda posición de la tabla con sus 16 unidades, aunque podría perder un par de peldaños al finalizar la jornada 8.

Para su siguiente compromiso, los capitalinos tendrán una aduana mucho más complicada, pues recibirán en el Olímpico Universitario a los Diablos del Toluca, actual bicampeón de la Liga MX. Por su parte, Xolos buscará encontrar la continuidad en el certamen al visitar al Atlas.

Fuente: Tribuna del Yaqui