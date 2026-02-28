Queda corta reacción de los Halcones y Obregón cae en casa ante los Toros de la Laguna

Ciudad Obregón, Sonora.- Liderados por Tony Farmer, los Halcones de Obregón intentaron una heroica remontada, pero al final el tiempo no les alcanzó y con pizarra de 100-93 cayeron en casa ante los Toros de la Laguna, que de paso salieron de la Arena Itson con el liderato de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa.

Después de verse abajo por hasta 17 puntos en el último cuarto, los emplumados acortaron distancia encabezados por su capitán y llegaron a colocarse 91-94 con 1:15 por jugador, pero ya no pudieron darle alcance a los laguneros. Con este resultado, los emplumados dejaron su marca en 5-3, mientras que el equipo de la Laguna mejoró a 6-2, para tomar el liderato de la competencia.

Farmer tuvo su mejor encuentro de la temporada

El primer cuarto resultó muy reñido, después de que ambas escuadras salieran con la puntería fina; aunque al final, fueron los emplumados quienes tomaron la delantera 25-20 después de los diez minutos iniciales de juego. Sin embargo, los visitantes reaccionaron y poco a poco emparejaron las acciones hasta lograr darle la vuelta por 36-34 con 4:40 por disputar en el segundo periodo. Los obregonenses buscaron responder y aunque los Toros se despegaron por seis unidades (42-36), Halcones remontaron y se fueron al descanso con la pizarra 45-44 a su favor.

El duelo resultó muy peleado

Tras el descanso del entretiempo, los visitantes en la Arena Itson hicieron honor a su nombre y embistieron fuerte para irse al frente, con gran precisión sobre todo en los disparos de larga distancia que redundaron en una ofensiva de 27-19 en ese tercer cuarto, para sacar ventaja de 71-64.

Joshua Perkins finalizó con 14 asistencias

El último periodo fue solo de rutina, ya que los Toros no frenaron su ataque y llegaron a tomar ventaja hasta de 17 puntos en un lapso del encuentro (85 -68), y aunque los Halcones intentaron reaccionar, ya no les alcanzó y cargaron con la derrota. Los mejores anotadores del encuentro fueron por los ganadores, Jordan Glynn con 28 puntos, Deane James con 21 y Austin Wrighten 16; de los emplumados respondieron Tony Farmer con 32 puntos, Jaden House con 24 y Justin Moss con 22.

El próximo compromiso de los Halcones de Obregón será en la capital del país, cuando visiten a los Ángeles de la Ciudad de México, el próximo martes 3 de marzo en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera. Toros regresan a casa después de su gira por tierras sonorenses, para recibir la visita de los Zonkeys de Tijuana.

Fuente: Tribuna del Yaqui