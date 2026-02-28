Real Madrid vs Getafe EN VIVO; horarios y canales para VER la jornada 26 de LaLiga en México

Ciudad de México.- El Real Madrid buscará reencontrarse con la victoria en LaLiga al recibir al Getafe en acciones correspondientes a la jornada 26 del certamen español. Aunque no tienen posibilidades de tomar el liderato, los dirigidos por Álvaro Arbeloa tienen la obligación de llevarse el triunfo para impedir que el Barcelona ponga más tierra de por medio en la pelea por el título.

Al momento, el conjunto 'merengue' se encuentra en la segunda posición de la tabla, luego de sumar un total de 19 victorias, tres empates y el mismo número de derrotas, lo que lo deja con 60 unidades. El Barcelona es quien se erige como el líder de la clasificación con cuatro puntos de ventaja, aunque el conjunto catalán ya tuvo su duelo de la jornada, donde terminaron por golear al Villarreal con un triplete de Lamine Yamal.

#Deportes | Lamine Yamal anota 'hat-trick' para que el Barcelona golee al Villarreal y asegure el liderato de LaLiga ?https://t.co/maSrFJt4zR — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 28, 2026

En el encuentro más reciente para la escuadra blanca, visitaban al Osasuna y lo que tornaba para ser un encuentro de trámite se les terminó complicando al punto de ser derrotados y ceder la primera posición de la clasificación. Los 'Rojillos' se adelantaron con un tanto de Ante Budimir al 38 y Vinicius Junior empató las acciones hasta el minuto 73; cuando todo indicaba que se repartirían los puntos, Raúl García firmó sobre la hora para quedarse con el agónico triunfo.

#Deportes | Real Madrid es derrotado por el Osasuna y se pone en riesgo su liderato en la jornada 25 de LaLiga ?uD83DuDE31https://t.co/8NV5MHK9iy — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 21, 2026

En cambio, el Getafe se encuentra en el peldaño 13 de la tabla, con apenas ocho victorias conseguidas en 25 jornadas disputadas; sus números se completan con los cinco empates y los 12 descalabros. Los 'Azulones' se meterán a la cancha del Santiago Bernabéu con una derrota reciente en su haber, ya que durante la jornada anterior, fueron doblegados por la mínima ante el Sevilla.

Horarios del Real Madrid vs. Getafe

Estadio: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España

Fecha: Lunes, 2 de marzo

Horario: 14:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Sky Sports

Para dicho encuentro, el conjunto de Chamartín tendrá un par de bajas y la de mayor profundidad es la de Raúl Asencio, jugador que tuvo que ser retirado en camilla del duelo ante el Benfica en Champions League por chocar a uno de sus compañeros. El defensivo español sufrió una contractura cervical que lo mantendrá alejado de las canchas por tiempo indeterminado.

Parte médico de @RaulAsencio_17. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 27, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui