'Santi' Giménez completa su recuperación con éxito; comenzará a entrenar con el AC Milan

Ciudad de México.- Las buenas noticias para el balompié mexicano siguen llegando, pues luego de estar fuera de circulación por varios meses, Santiago Giménez volverá a entrenar con el AC Milan. Dicha información fue revelada por el estratega del conjunto italiano, quien también añadió que cuando el 'Bebote' entre en ritmo, volverá a ser tomado en cuenta para las convocatorias.

Cabe recordar que Giménez está fuera de circulación desde noviembre del 2025, cuando en un partido ante el Atalanta de la Serie A, recibió una dura entrada sobre su tobillo, lo que terminó causando una lesión muscular que fue tratada de manera conservadora. Ante el nulo avance, el mexicano tuvo que visitar el quirófano a mediados de diciembre, prolongando aún más su regreso a las canchas.

La primera información que dio indicio de su recuperación exitosa provino de un medio de Italia desde donde afirmaron que el mexicano sería sometido a una revisión exhaustiva en días posteriores. Si los médicos determinaban que el daño persistía, se añadiría un nuevo tratamiento y, en caso de encontrar todo en orden, el jugador sería dado de alta para comenzar con los trabajos a la par del cuerpo de fisioterapia.

#Deportes | 'Santi' Giménez avanza en su recuperación; esta sería la fecha para su regreso con el AC Milan ?uD83DuDCC6https://t.co/dSsL989eHQ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 24, 2026

Entrenador del AC Milan da buenas noticias

Massimiliano Allegri, entrenador del AC Milan, fue el encargado de revelar los resultados tras la revisión especializada a la que fue sometido Santiago Giménez. El estratega italiano reveló que 'Santi' ya completó la primera etapa de recuperación y se integrará de forma paulatina a los entrenamientos del club. "Giménez ha completado la fase preatlética; si todo va bien, podrá empezar a entrenar con el equipo esta semana".

Esta es una noticia beneficiosa para la carrera del atacante, aunque también para la Selección Mexicana, pues no han podido convocar al atacante para sus últimos amistosos y su disponibilidad estaba en duda para el resto de partidos programados. Giménez está considerado como una pieza inamovible en el listado de Javier Aguirre para la Copa del Mundo 2026, pero luego de su reciente lesión, ha perdido la continuidad con respecto a otros delanteros.

¡EL REGRESO DE SANTI ESTÁ CERCA! uD83DuDD34???#CentralFOX | Massimiliano Allegri confirmó que Santiago Gimenez avanza favorablemente en su recuperación, tras la operación de tobillo derecho realizada en diciembre.https://t.co/XQQUI85Hcx pic.twitter.com/UYPTjxNJUA — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 28, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui