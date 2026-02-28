¿Temporada 2026 en riesgo? Fórmula 1 analiza cancelar carreras en Medio Oriente por conflictos bélicos

Ciudad de México.- Luego de varios meses de inactividad, la Fórmula 1 estaba puliendo los detalles finales para regresar a las pistas con el arranque de la temporada 2026, aunque esta se pudiera ver condicionada por los recientes conflictos bélicos en Medio Oriente. Los directivos de la categoría afirmaron que seguirán de cerca la evolución en temas de seguridad antes de determinar lo que sucederá con las carreras programadas en Bahréin y Arabia Saudita.

Esto es como respuesta directa a la vulneración de la seguridad en Irán y las zonas contiguas, tras los ataques efectuados por Estados Unidos e Israel. Cabe recordar que durante la madrugada del sábado 28 de febrero, Teherán se vio bajo fuego por un ataque que se adjudicó el gobierno de Donald Trump. "Vamos a destruir sus misiles", aseguró el presidente estadounidense.

Israel lanza un ataque contra Irán; Estados Unidos se adjudica hecho, "Vamos a destruir sus misiles", dice Trump

Este hecho ha causado que varias naciones de Medio Oriente hayan cerrado su espacio aéreo, lo cual ya afectó a la Fórmula 1. Con el primer Gran Premio del 2026 a una semana de iniciar, integrantes de varias escuderías y del área administrativa de la FIA tuvieron que modificar su itinerario ante la cancelación de numerosos vuelos.

La información inicial proveniente del interior de la F1 indica que se tiene plena confianza en que el conflicto bélico se solucione en los próximos días, aunque un portavoz aseguró que desde ya se analiza la cancelación de las carreras en Medio Oriente. "Como siempre, seguimos de cerca cualquier situación como esta y colaboramos estrechamente con las autoridades competentes".

El calendario de la Fórmula 1 tiene programadas un par de carreras en el primer tramo de la temporada; el 12 de abril se disputará el Gran Premio de Bahréin y el 19 del mismo mes se llevará a cabo el GP de Arabia Saudita. La primera medida radical fue de Pirelli, proveedor de neumáticos que canceló las sesiones de prueba previstas en el Circuito de Sakhir para la tarde del 28 de febrero.

Ha caído un misil balístico iraní en una base americana a 20km del Circuito de Bahréin



La semana pasada todos los equipos se encontraban ahí haciendo las pruebas de pretemporada...



A ver como escala esto, igual nos quedamos sin GP

"Todo el personal de Pirelli que se encuentra actualmente en Manamá, se encuentra a salvo en sus hoteles. La compañía está trabajando para garantizar su seguridad y organizar su regreso a Italia y el Reino Unido lo antes posible", se especificó en un comunicado publicado en horas recientes.

LA TENSIÓN EN MEDIO ORIENTE GOLPEA A LA F1



Pirelli canceló las pruebas de neumáticos de lluvia en Bahréin por razones de seguridad, tras la escalada del conflicto en la región. Mercedes y McLaren iban a participar en los test clave para desarrollar los compuestos 2026 en…

