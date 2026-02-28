¡Viva México! Osmar Olvera y Manuel Celaya se visten de plata en la Copa del Mundo de Clavados

Ciudad de México.- Hoy de nueva cuenta, México vuelve a ser noticia mundial al refrendarse como potencia deportiva, pues los clavadistas Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya destacaron en la Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026. Los atletas mexicanos tuvieron una gran actuación en salto sincronizado desde el trampolín de tres metros, donde se colgaron la medalla de plata.

Olvera y Celaya finalizaron la competencia con un total de 441.63 puntos, lo que los colocó en el segundo escalón del podio, con una mínima diferencia de haber alcanzado la gloria máxima de la competencia que sigue siendo dominada por los atletas asiáticos. La medalla de oro fue para Zongyuang Wang y Jiuyuan Zheng, representantes de China que lograron sumar un total de 461.37 unidades.

#Deportes | Los clavadistas Osmar Olvera y Juan Celaya brillaron en la Copa del Mundo de Clavados, logrando el segundo lugar en la prueba de trampolín 3m sincronizados uD83EuDD48uD83DuDCA7



¡Felicidades por poner el nombre de nuestro país en lo más alto del podio! uD83DuDC4F pic.twitter.com/3mbCEWWR9y — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 28, 2026

Los mexicanos estuvieron cerca de remontar la diferencia con respecto a los chinos, sobre todo en la cuarta ronda, cuando un error de los asiáticos, aunado a una buena ejecución por parte de Osmar y Juan Manuel, los situó a menos de 10 puntos de diferencia con respecto al líder. El fallo por parte de los estelares parece haberlos motivado, pues rozaron la calificación perfecta en sus últimos tres intentos.

Los clavadistas aztecas se guardaron para sus últimas rondas un salto cuádruple y medio hacia adelante en posición encogida, además de un doble mortal y medio hacia adelante con tres giros, lo cual los dejó a menos de 20 unidades de la presea dorada. El bronce se lo llevó la pareja británica de Anthony Harding y Jack Laugher, quienes quedaron a una distancia considerable con respecto a los mexicanos.

Estos son los cuatro clavados (sin límite de grado de dificultad) con los que Osmar Olvera y Juan Celaya conquistaron la medalla de plata en la Copa del Mundo de Clavados que se está realizando e Montreal. pic.twitter.com/hqPvITGWkN — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) February 28, 2026

Esta fue la segunda medalla conseguida por la delegación mexicana en la Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026, ya que durante la jornada anterior, Aranza Vázquez, Randal Willars, Gabriela Agúndez y el propio Olvera lograron llevarse la medalla de plata en la prueba por equipos mixtos.

La participación mexicana continuará con Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo, quienes compiten en la final de plataforma de 10 metros sincronizados femenil, además de Aranza Vázquez Montaño y María Fernanda García Sixtos desde el trampolín de tres metros. Por último, Randal Willars Valdez y Kevin Berlín Reyes incursionarán en la plataforma de 10 metros varonil.

Medalla de plata!! uD83EuDD48uD83CuDDF2uD83CuDDFD



Osmar OlverauD83CuDDF2uD83CuDDFD y Juan CelayauD83CuDDF2uD83CuDDFD se suben al podio en la prueba sincronizada 3m de la Copa del Mundo de Clavados en Montreal.



Una presea más para esta dupla que se ha convertido en una de las top a nivel mundial.



uD83EuDD47 Zongyuang Wang/Jiuyuan ZhenguD83CuDDE8uD83CuDDF3- 461.37… pic.twitter.com/ube5DHAA6W — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) February 28, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui