Arsenal hace valer el Emirates y elimina al Chelsea para avanzar a la final de la Carabao Cup

Ciudad de México.- El Arsenal pudo hacer valer la localía y se alzó con el triunfo ante el Chelsea, en un compromiso que se caracterizó por el dominio total de los 'Gunners', quienes terminaron ampliando la ventaja conseguida en el duelo de ida. Los dirigidos por Mikel Arteta se llevaron la victoria con una única anotación y lograron clasificarse a la final de la Carabao Cup.

Desde los primeros minutos, el conjunto local terminó dejando claro que sería él quien propondría el estilo de juego y, aunque no remató al arco rival hasta pasado el cuarto de tiempo, sí dominó con posesiones largas, pues la única consigna era aguantar la ventaja conseguida en el primer duelo de la llave. Gabriel Martinelli tuvo la más clara en la primera mitad, pero ante la presión por parte de los defensivos del Chelsea, terminó por no disparar a puerta.

Sin mayores novedades en el primer tiempo, arrancó la parte complementaria con Moisés Caicedo y Enzo Fernández intentando comandar la remontada del Chelsea, pero el trabajado mediocampo de los locales terminó por desarmar cualquier ataque. Los 'Blues' realizaron ajustes en su alineación, poniendo en la cancha a todos sus atacantes más importantes.

Goalless after the first 4??5??



Let's up the tempo in the second half, Gunners uD83DuDCC8 pic.twitter.com/GarBI21GeT — Arsenal (@Arsenal) February 3, 2026

A los 65' y tras una gran jugada colectiva, Enzo Fernández quedó de frente al arco, pero su disparo se terminó elevando de más, desperdiciando así una de las jugadas más claras en todo el compromiso. Cuando parecía que el Chelsea recuperaba terreno, su arquero, Marc Cucurella, se convirtió en figura para poder mantener el cero por cero.

El empate sin anotaciones le beneficiaba al Arsenal, quien se tiró al fondo para aguantar los últimos minutos, y fue esa misma estrategia la que abrió la puerta para el solitario gol. En la última jugada del partido, los 'Gunners' aprovecharon un contraataque mientras el Chelsea tenía descuidada la última línea para que Kai Havertz firmara el uno por cero.

One step closer.



Enjoy the highlights from our Carabao Cup semi-final victory, Gooners! uD83DuDCFA pic.twitter.com/8tiLxxWNzu — Arsenal (@Arsenal) February 3, 2026

Con esta diana, el marcador global terminó en cuatro goles por dos, a favor del Arsenal, por lo que le permitió avanzar a la final de la Carabao Cup, siendo el primer clasificado. El equipo dirigido por Arteta está esperando rival, el cual saldrá de entre el Manchester City y el Newcastle, equipos que disputan la otra llave semifinal.

WE'RE THE FAMOUS ARSENAL AND WE'RE GOING TO WEMBLEY. pic.twitter.com/6i8sjFbDga — Arsenal (@Arsenal) February 3, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui