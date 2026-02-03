Brandon Moreno tiene nuevo rival para el regreso de la UFC a México; chocará ante un prospecto de la división

Ciudad de México.- El lunes 2 de febrero se encendieron las alarmas, ya que el evento estelar en el regreso de la UFC a México el próximo 28 de febrero se tambaleó con la lesión de Asu Almabayev, pero rápidamente la compañía le encontró otro rival a Brandon Moreno.

Este martes se confirmó que el dos veces excampeón de peso mosca se medirá ante Lone'er Kavanagh, quien es uno de los prospectos más sólidos de la división. El choque será a cinco asaltos y será la contienda estelar en la Arena Ciudad de México.

El nuevo oponente del azteca estaba programado para enfrentarse ante Bruno Silva el 14 de marzo en Las Vegas y, al estar ya en campamento, fue el ideal para adaptarse a la nueva fecha y salvar la cartelera en tierras tricolores. Cabe destacar que británico es una de las sangres nuevas de la compañía y actualmente es el número 15 del mundo de su peso.

Mientras que Moreno se planta al escenario como el número cinco y por tercer año consecutivo será el encargado de estelarizar la función en la capital del país. Tanto Lone'er como Brandon vienen de perder. En el caso del de Tijuana, cayó por primera vez en su carrera por nocaut, en diciembre pasado ante Tatsuro Taira.

A su vez, Lone'er Kavanagh en agosto del año pasado fue noqueado por Charles Johnson en lo que fue su tercera pelea dentro del mejor octágono del mundo. Previo a ese descalabro, se mantenía invicto como profesional con nueve victorias y cinco finalizaciones.

Cabe destacar que, con la baja de último momento de Asu Almabayev, varios nombres como Brandon Royval, Manel Kape y el experimentado Tim Elliott sonaron para medirse ante el excampeón, pero al final Dana White y su equipo de trabajo optaron por un prospecto.

Hasta el momento, 13 combates se han anunciado para la cartelera de este 28 de febrero, donde también destacan los duelos entre David 'El Doctor' Martínez contra Marlon 'Chito' Vera. Édgar Chairez con Felipe Bunes; Alín Pérez contra Macy Chiasson; Danie Zellhuber frente a King Green y el debut del bajacaliforniano Imanil Rodríguez vs. Kevín Borjas, quien el año pasado dio el batacazo venciendo a 'Lazy Boy' en la Arena Ciudad de México.

