Carlos Beltrán elige la gorra de los New York Mets para su entronización al Salón de la Fama

Cooperstown, Estados Unidos.- El Salón de la Fama del Beisbol anunció este martes 3 de febrero de 2026 los logotipos que aparecerán en las gorras de las placas de los integrantes de la Clase de 2026, la cual es encabezada por Carlos Beltrán, Andruw Jones y Jeff Kent, después de ser elegidos para su inducción a Cooperstown.

Beltrán dio a conocer que llevará una gorra de los New York Mets en su placa del Salón de la Fama, Andruw Jones una gorra de los Atlanta Braves y Jeff Kent un logo de los San Francisco Giants, durante sus inducciones el próximo 26 de julio. Beltrán y Jones fueron elegidos por la Asociación de Escritores de Beisbol de América hace dos semanas, mientras que Kent ya había sido elegido para el salón en diciembre por el comité de la era contemporánea.

Carlos Beltrán will officially wear a Mets cap on his Baseball Hall of Fame plaque uD83DuDC4F pic.twitter.com/RdlZ9TrmYN — New York Mets (@Mets) February 3, 2026

Beltrán, un nueve veces All-Star jardinero central ambidiestro, bateó .279 con 435 jonrones y 1,587 carreras impulsadas en 20 temporadas con Kansas City (1999-2004), Houston (2004, 2017), los Mets (2005-11), San Francisco (2011), St. Louis (2012-13), los New York Yankees (2014-16) y Texas (2016). Obtuvo cinco selecciones al All-Star y tres Guantes de Oro con los Mets. "Con los Mets, experimenté mi mayor crecimiento y éxito individual", dijo Beltrán en un comunicado emitido por el salón. "Me siento honrado de que mi placa del Salón de la Fama lleve el logo de los Mets".

Jones brilló con el uniforme de Atlanta

Por su parte, Jones bateó para .254 con 434 jonrones, 1,289 carreras impulsadas y 152 bases robadas en 17 temporadas con Atlanta (1996-2007), Los Angeles Dodgers (2008), Texas (2009), Chicago White Sox (2010) y Yankees (2011-12). El jardinero central terminó su carrera con los Tohoku Rakuten Golden Eagles de la Liga del Pacífico de Japón de 2013 a 2014. Obtuvo sus cinco selecciones al All-Star y los 10 Guantes de Oro con los Braves. "Los Braves fueron el equipo que me dio la primera oportunidad de perseguir el sueño que quería desde que era un niño pequeño", dijo Jones en un comunicado. "Estoy orgulloso de llevar la 'A' en mi placa".

Kent no dudó al momento de elegir su gorra

Cinco veces All-Star segunda base, Kent bateó .290 con 377 jonrones y 1.518 carreras impulsadas en 17 temporadas con Toronto (1992), los New York Mets (1992-96), Cleveland (1996), San Francisco (1997-2002), Houston (2003-04) y Los Angeles Dodgers (2005-08). Sus seis temporadas con los Giants fueron las más largas con un equipo de las Grandes Ligas. "Cada una de las etapas a lo largo de mi carrera fue importante para mí, pero fue con los Giants donde tuve más éxito y pasé más tiempo durante mi carrera", dijo Kent.

Fuente: Tribuna del Yaqui