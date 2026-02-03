De lujo: Los Arizona D-backs firman a un exAll-Star y ganador del Guante de Oro en las Grandes Ligas

Arizona, Estados Unidos.- Los Arizona D-Backs se desprendieron la temporada pasada de elementos importantes y de igual forma se quedaron muy cerca de avanzar a la postemporada. Ahora, la edición 2026, el conjunto de la Liga Nacional decidió reforzar su ofensiva con un experimentado pelotero.

El portal de las Grandes Ligas dio a conocer este martes 3 de febrero que los de Arizona llegaron a un acuerdo con el primera base dominicano Carlos Santana, quien, a pesar de tener 40 años de edad, se proyecta para comandar el lineup de los de la Liga Nacional.

El pelotero ya cuenta con 16 temporadas en el mejor diamante del mundo y sabe lo que es jugar playoffs; además, es un exAll-Star y ganador del Guante de Oro. Igualmente, el caribeño es el líder activo de las Mayores en bases por bolas con mil 330. Tiene un porcentaje de embasarse (OBP) de por vida de .352 y un OPS+ de 112.

D-backs, 1B Carlos Santana reportedly agree to one-year deal, per multiple reports including MLB's @SteveGilbertMLB. pic.twitter.com/rjABhLuKMO — MLB (@MLB) February 3, 2026

El quisqueyano no viene de tener su mejor momento; estuvo muy por debajo de los estándares que estableció durante la mayor parte de su larga carrera en el Big Show. En 116 juegos con los de Cleveland y ocho con los Chicago Cubs, el bateador ambidiestro tuvo una línea ofensiva de .219/.308/.325 con 11 jonrones y un OPS+ de 77, el más bajo de toda su trayectoria en el diamante.

El declive ofensivo de Carlos en el 2025 fue causado al menos en parte por la combinación de una tasa de metrallazos (37.8%) que fue la tercera más baja de su carrera y un promedio de ponches alto de 19.2 por ciento. También tuvo una tasa de swings a lanzamientos fuera de la zona del 24.8 por ciento, la más alta de su carrera.

Todos estos datos se acumularon en una falta de producción que llevó a Cleveland a dejarlo libre el pasado 28 de agosto, antes de firmar un acuerdo de agente libre con los Chicago Cubs el pasado primero de septiembre, donde igualmente no respondió como se esperaba.

Con todo y eso, Santana mostró su calidad con el madero, registró 28 bolas, dejando un promedio de .607 en esos swings. Esto incluyó un sencillo a 113.2 millas por hora, el más alto de su torneo, contra los Boston Red Sox el 27 de abril. El dominicano también tuvo 21 compromisos de múltiples hits, incluidos dos duelos de tres inatrapables mientras estaba con los Guardians.

Carlos Santana is headed to Arizona on a one-year deal pic.twitter.com/GpxCVjjvM5 — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) February 3, 2026

A pesar de las dificultades ofensivas en el 2025, Santana siguió siendo un defensor élite y volvió a tener una oportunidad para la siguiente campaña en las mayores con los 'Cascabeles', equipo que buscará meterse a la postemporada, tal y como lo hicieron hace tres años.

