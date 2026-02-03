Duro golpe para el Pachuca; Alan Mozo sufre fractura y queda fuera por el resto del Clausura 2026

Ciudad de México.- Con apenas cuatro jornadas disputadas del Clausura 2026, el Pachuca tendrá una dura baja que sin duda, mermará el rendimiento de la línea defensiva. El recién llegado, Alan Mozo, sufrió una fractura de peroné, la cual lo obligará a visitar el quirófano, lo que lo dejará fuera de actividades por el resto del semestre.

Cabe recordar que Alan Mozo fue anunciado como uno de los refuerzos más importantes para los 'Tuzos' de cara al certamen actual de la Liga MX, luego de que se revelara que ya no entraba en los planes deportivos de Chivas del Guadalajara. El lateral derecho disputó un total de 118 compromisos con el 'Rebaño Sagrado', en los cuales marcó cuatro goles y puso nueve asistencias, antes de llegar cedido al Pachuca.

#Deportes | 'Bombazo' para Chivas del Guadalajara; Alan Mozo deja al 'Rebaño' y cambia de equipo en la Liga MX ?https://t.co/UXwq4MhDpf — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 2, 2026

Así fue la fuerte lesión de Mozo

El lateral saltó a la cancha del Estadio Corregidora para el duelo entre el Pachuca y los Gallos Blancos del Querétaro, el cual finalizó en empate sin anotaciones aunque lo relevante, ocurrió en el minuto 37. Mozo Rodríguez estaba enfrascado en una disputa por el balón con Jean Unjanque, pero el futbolista senegalés cayó sobre la pierna del mexicano, dejándolo tendido en el césped con evidente dolor.

Alan solicitó el cambio de inmediato y terminó lléndose al banquillo, apoyados por el cuerpo médico del Pachuca; si bien, el club no ha emitido un parte médico oficial, insiders de los 'Tuzos' han asegurado que Mozo presentó una fractura peroné. Así mismo, se informó que el lateral tenía programada la operación para reparar el severo daño para la tarde del martes 3 de febrero.

uD83DuDE91 Malas noticias para Pachuca...



Alan Mozo tuvo que abandonar el campo por una lesión en el tobillo. @Club_Queretaro 0-0 @Tuzos pic.twitter.com/K6Sbpq64k9 — FOX (@somos_FOX) February 1, 2026

Del mismo modo, se señaló que el Pachuca optó por no salir a buscar un nuevo refuerzo en la ventana de fichajes, la cual finalizará la próxima semana. Al no llegar un nuevo refuerzo para la posición de Mozo, este hueco deberá ser cubierto por uno de los elementos canteranos, entre los que destaca el juvenil canterano Carlos Sánchez.

Al momento, el Pachuca se encuentra en la décima posición de la tabla, luego de haber conseguido un triunfo, dos empates y una derrota luego de las cuatro jornadas disputadas en el Clausura 2026. Los 'Tuzos' reanudarán las actividades del certamen, enfrentando a los Bravos de Juárez, el sábado 7 de enero a las 19:00 horas (horario CDMX).

uD83DuDEA8 ¡MALAS NOTICIAS EN PACHUCA!



Alan Mozo queda fuera tras sufrir una fractura de tibia en la J4 del Clausura 2026 ?uD83EuDD15



El club ya busca opciones para cubrir su ausencia. uD83EuDD2F pic.twitter.com/NrY7O16IxK — POSTA Deportes (@POSTADeportes) February 4, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui