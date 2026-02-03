FMF inicia proceso ante la FIFA para que Álvaro Fidalgo pueda jugar para la Selección Mexicana

Ciudad de México.- Dejando de lado la nostalgia que vivieron los aficionados de las Águilas del América tras la partida de Álvaro Fidalgo, se puso en duda la elegibilidad del jugador para representar a México en cuestiones deportivas. Es por esto que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) habría comenzado un proceso de investigación con la FIFA para comprobar si el 'Maguito' podrá ser convocado por la Selección Mexicana.

Cabe recordar que, durante el domingo 1 de febrero, el propio Fidalgo puso fin a los rumores y confirmó que saldría del América luego de cinco años desde su arribo a la Liga MX. El ya histórico mediocampista 'azulcrema' dejó un legado que asciende a los cinco campeonatos e innumerables victorias con las Águilas antes de firmar con el Real Betis para cumplir uno de sus sueños: Regresar al fútbol de Europa.

En la conferencia de prensa ofrecida en las instalaciones de Coapa, se le cuestionó a Fidalgo sobre la posibilidad de jugar para la Selección Mexicana, nacionalidad que adquirió al finalizar su proceso de naturalización desde diciembre del 2024. Ante el cuestionamiento, el mediocampista admitió que no estaba al tanto de los avances en el proceso, aunque de su parte había total disponibilidad.

FMF y FIFA trabajan en conjunto

La FIFA tiene un requerimiento para los jugadores que sean naturalizados, pues deben por lo menos, cinco años de residencia ininterrumpida en el país donde se realizó el trámite para poder adquirir la nacionalidad deportiva. Este artículo del reglamento es de donde partía la disyuntiva de Fidalgo, pues no se tendría en claro la fecha en la que el órgano mundial tomaría como punto de partida para el conteo.

Ante este tema, el reportero Francisco Arredondo destacó que la FIFA toma como punto de partida la estadía de Álvaro Fidalgo, entre el 3 y 4 de febrero del 2021, fecha en la que el mediocampista recibió su visa de trabajo. El final de su residencia en México contaría a partir del 2 de febrero del 2026, cuando fue presentado por el Real Betis.

Este mismo periodista fue quien aseguró que la FMF envió un documento a la FIFA para conocer su postura sobre la disponibilidad de jugar para la Selección Mexicana, argumentando que la fecha en la que fue presentado fue el 29 de enero del 2021, independientemente de la fecha en que se le entregaron los documentos.

