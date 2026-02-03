Hay acuerdo de palabra; Cruz Azul tendrá a un atacante nigeriano como refuerzo para el Clausura 2026

Ciudad de México.- Con una semana para que finalice el mercado de fichajes en la Liga MX, el Cruz Azul habría asegurado a un refuerzo más, el cual llega procedente del Nacional de Uruguay. 'La Máquina' tendría acuerdo de palabra con Christian Ebere, jugador nigeriano de 27 años que se desempeña como extremo izquierdo aunque para su arribo, el conjunto cementero habría tenido que ceder a uno de sus elementos.

Dicha información fue revelada por insiders del Cruz Azul al portal Récord, donde se aseguró que las negociaciones ya llegaron a buen puerto y se concretó la compra definitiva del elemento africano en una operación que rondó los 3 millones de dólares. En las negociaciones, se habría incluido que Camilo Cándido arribará al Club Nacional de Uruguay, cedido por un año luego de que no entrara en planes deportivos con el Cruz Azul.

EXCLUSIVAuD83DuDEA8uD83DuDCA3@CruzAzul tiene negociaciones avanzadas con Christian Ebere uD83CuDDF3uD83CuDDEC



- Nigeriano de 27 años, extremo que busca Iván Alonso y Larcamón



- Actualmente una de las figuras de Nacional de Uruguay.



- Campeón Mundial Sub 17 en 2015. pic.twitter.com/KrTwb75xzH — Adrián Esparza OteouD83DuDC8E (@A_EsparzaOteo) February 3, 2026

¿Quién es Christian Ebere?

Ebere, atacante de 27 años es nacido en Abuya, Nigeria y comenzó su formación con el Taye Academy de dicho país; en enero del 2017, fue firmado por Rosario Central, lo que dio inicio a su amplia trayectoria por el futbol de Sudamérica. El africano también cuenta con un basto recorrido en clubes como Lajeadense, Cascavel-PR, Plaza Colonia y Vila Nova FC.

Actualmente milita con el Club Nacional, equipo con el que se ha convertido en uno de sus referentes a pesar de su corta estadía en dicho club; Ebere tiene 29 encuentros con el conjunto uruguayo, en los que registra seis anotaciones y dos asistencias con poco más de mil minutos en cancha.

LA MÁQUINA HABRÍA ENCONTRADO A SU NUEVO ATACANTE uD83CuDDF3uD83CuDDEC



Ante la necesidad de un nuevo atacante después de la salida de ángel Sepúlveda, Christian Ebere estaría a una firma de llegar a Cruz Azul uD83DuDE82



El nigeriano de 27 años llega procedente de Nacional de Uruguay, con información de… pic.twitter.com/LJlxpzHZiT — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) February 3, 2026

Arribará a México con dos títulos en su haber, uno con el Nacional como campeón de liga en la 2024-2025 y también, formó parte de la Selección de Nigeria que logró el título en el Mundial sub-17 del 2015. Además también pudo disputar la Copa Africana de Naciones de la especialidad y fue convocado para varios partidos amistosos.

Esta será una importante incorporación en el ataque del Cruz Azul, la cual encajará en el estilo de juego ofensivo que ha propuesto el equipo dirigido por Nicolás Larcamón en las primeras jornadas del Clausura 2026. Además, la directiva cementera buscará concretar la firma de Joao Pedro, actual campeón de goleo de la Liga MX que milita con el Atlético San Luis.

Restan 7 días de mercado de transferencias.



Cruz Azul busca cerrar en ese lapso a los atacantes Joao Pedro y Christian Ébere.



También concretar las salidas de Camilo Candido (Nacional) y Jorge Sánchez (PAOK) pic.twitter.com/NqHVnDflfF — Adrián Esparza OteouD83DuDC8E (@A_EsparzaOteo) February 3, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui