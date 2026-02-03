James Rodríguez apunta a la MLS para entrar en ritmo de cara al inicio de la Copa del Mundo 2026

Ciudad de México.- Desde su salida del León FC, James Rodríguez no ha podido encontrar un nuevo equipo, poniendo así en riesgo su participación en la Copa del Mundo 2026 como el capitán de la Selección de Colombia. Luego de rechazar un par de ofertas, el atacante estaría cerca de firmar con el Minnesota United de la MLS, pese a la negativa inicial de arribar al balompié de los Estados Unidos.

Rodríguez está fuera de las canchas desde noviembre del 2025, cuando se anunció su baja definitiva del León; el delantero disputó 34 compromisos con el conjunto del Bajío en los que apenas, anotó cinco goles y dio nueve asistencias en poco más de 2 mil 500 minutos. Desde entonces, el exjugador del Real Madrid ha estado realizando entrenamientos en solitario hasta que se le presente una oferta interesante, la cual ha tardado más de dos meses en llegar.

Se supo que Rodríguez recibió una propuesta por parte del Millonarios Futbol Club de Colombia, la cual desestimó ya que su intención inicial era el permanecer en un circuito extranjero que presentara un nivel exigente. Rodríguez habría intentado continuar en la Liga MX ya que a diferencia de la misma MLS, comienza en enero, teniendo una mayor inactividad.

Luego de las semanas en incertidumbre, el portal The Athletic aseguró que los agentes del colombiano están en negociaciones avanzadas con el Minnesota United, a quien se podría integrar a unas semanas de que inicie la temporada 2026 de la MLS. "James Rodríguez y Minnesota United están en conversaciones para un fichaje sorprendente", se aseguró en dicho portal.

Esta información ha sido replicada por varios medios y especialistas en fichajes como el argentino César Luis Merlo, quien aseguró que la firma se oficializará en las próximas horas. Para acrecentar los rumores, James Rodríguez publicó en sus redes sociales, una foto en la que se le observa en un avión, aumentando las expectativas por su posible arribo a suelo estadounidense.

El Minnesota United es uno de los clubes más jóvenes en la MLS, pues fue fundado apenas en el 2010 y formaba parte de la Liga de Fútbol de América del Norte hasta que en el 2017 consiguió cupo en la categoría profesional. Los 'Loons' militan en la Conferencia Oeste, en la que finalizaron cuartos durante la campaña anterior y fueron eliminados en las semifinales por el San Diego FC.

