¿Julio Urías jugará con México el Clásico Mundial? Benjamín Gil explica la actualidad del 'Culichi'

Ciudad de México.- La Selección Mexicana está a un par de horas de presentar el roster que usarán durante su participación en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 y una de las mayores incógnitas es la posibilidad de ver a Julio Urías enfundado con el jersey 'Tricolor'. Ante esto, Benjamín Gil, manager del equipo mexicano, fue cuestionado sobre si se podría considerar al 'Culichi', lo cual terminó descartando.

Cabe recordar que Urías no ve actividad en la MLB desde septiembre del 2023, cuando fue detenido en las inmediaciones del Estadio BMO, durante un partido del LAFC en la MLS, luego de haber agredido a su pareja sentimental, hecho que quedó registrado en un video grabado por transeúntes que presenciaron el lamentable suceso. Este hecho le costó ser arrestado y luego ser liberado bajo fianza, pero fue puesto en suspensión administrativa.

Luego de un año en juicio y otro de cumplir la ejemplar sanción impuesta por haber violado las políticas de violencia doméstica de la MLB, Urías finiquitó su proceso legal en julio del 2025, por lo que se pensaba que podría ser firmado de nueva cuenta. Su agente, Scott Boras, confirmó que el sinaloense se encontraba entrenando, pero lejos de lo que se proyectaba, Urías no recibió ninguna oferta.

Con más de dos años sin actividad oficial, las posibilidades de que Urías pudiera disputar el WBC con México eran pocas y 'Benji' se encargó de poner punto final a todos los rumores. El manager de la Selección Mexicana de Beisbol descartó de manera categórica la participación del 'Culichi' en la justa internacional, pese a no estar vetado por parte de la MLB.

El caso de Julio no está vetado por Ligas Mayores; él tiene asuntos legales pendientes en Estados Unidos. Por eso, hasta donde sé, nuestra directiva y la federación han decidido que no puede participar hasta que todo quede resuelto".

¿Julio Urías entra en los planes para el Clásico Mundial de Béisbol?



La delegación azteca, al igual que el resto de equipos participantes, tiene que entregar el roster de 30 jugadores durante la tarde del martes 3 de febrero para luego dar a conocer la lista oficial el jueves 5 del mismo mes. Al momento, Alejandro Kirk comanda la lista de jugadores confirmados, la cual incluye a personalidades como Randy Arozarena, Jonathan Aranda, Jarren Durán, los hermanos Urías y otros más.

