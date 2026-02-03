¡Lamentable! Allan Saint-Maximin es víctima de actos racistas tras anunciar su fichaje con el Lens

Ciudad de México.- Con apenas seis meses después de su firma con las Águilas del América, se anunciaba que Allan Saint-Maximin finalizaba su estadía en la Liga MX y que buscaría nuevos proyectos en su natal Francia. Tras solo dos días desde que se oficializó su baja del conjunto 'azulcrema', el Lens anunció al atacante como refuerzo, pero las publicaciones se inundaron con comentarios racistas.

Cabe recordar que fue durante el sábado 31 de enero que el América confirmó la partida de Saint-Maximin, poniendo fin a uno de sus fichajes más costosos en la última década, pues la operación para su firma sobrepasó los 10 millones de dólares. El francés solo alcanzó a disputar 15 encuentros oficiales, en los que pudo marcar tres goles y un par de asistencias en 738 minutos, partiendo del balompié mexicano con más penas que glorias.

En menos de 48 horas desde que se anunciaba su partida del América, Allan Saint-Maximin fue anunciado como nuevo refuerzo del Lens sin haber representado algún costo, pues fue puesto en libertad por parte del club mexicano. Este hecho generó una ola de reacciones negativas por parte de los aficionados nacionales, quienes tomaron esto como un desaire a la Liga MX.

Todas las publicaciones del equipo francés en las diferentes redes sociales, sobre todo las que se trataban de Saint-Maximin, fueron copadas por miles de comentarios racistas en contra del jugador. Esto causó que el Lens de Francia tomara ciertas medidas para frenar las oleadas de odio en contra de su jugador.

Como medida responsable, el club se ha visto obligado a cerrar la sección de comentarios de algunas de sus publicaciones y continuará tomando todas las medidas necesarias para que sus plataformas de redes sociales sean lugares de expresión saludables y respetuosos".

Este fue el segundo episodio similar a lo que Allan Saint-Maximin enfrentó en su estadía por México, pues días antes de que se oficializara su adiós del América, confesó en redes que sus hijas habían sido víctimas de racismo, lo que terminó por motivar su partida del balompié nacional.

