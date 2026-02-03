Lamine Yamal y Araujo mandan al Barcelona a las semifinales de la Copa del Rey tras vencer al Albacete

Ciudad de México.- El Barcelona de Hansi Flick sigue demostrando que encontró su mejor forma pese a las bajas de consideración en su plantilla y lograron extender la racha de triunfos a la Copa del Rey, donde se clasificaron a las semifinales. El cuadro catalán venció al Albacete, que intentó replicar lo realizado ante el Real Madrid, pero no les alcanzó y terminaron cayendo con marcador de dos tantos por uno.

A pesar de que fueron dominantes por gran parte del compromiso, el Barcelona rozó el dramatismo en los minutos finales ante el equipo de LaLiga Hypermotion que les plantó cara y buscó la remontada. Aun así, el par de anotaciones que el cuadro catalán puso cuando tenía sometidos a los rivales, le fueron suficientes para clasificarse a la antesala de la pelea por el título, donde ahora esperará rival.

Los dirigidos por Flick impusieron su superioridad desde el inicio, aunque no fue hasta los instantes finales de la primera mitad que lo pudieron reflejar en el marcador con una obra maestra de Lamine Yamal. El joven delantero recibió un pase filtrado por la banda derecha y, sin componer la figura, la coló rozando el poste más lejano para el uno por cero.

Lamine Yamal made it impossible for the GK pic.twitter.com/C2QxyCKBZj — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 3, 2026

A pesar de que generaron varias oportunidades de peligro más, no fue hasta el 56' que llegó la diana que les permitió bajar las revoluciones a su ataque, cortesía de Ronald Araújo. El uruguayo se anticipó a la marca en un cobro de esquina y con un certero cabezazo, ponía tierra de por medio en lo que se pronosticaba como un cierre de calma para el Barça.

Ronald Araujo used Headbutt. It's super effective! pic.twitter.com/QwLi5RYXFB — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 3, 2026

Con la consigna de matar o morir, el Albacete se lanzó a por la hazaña, la cual estuvieron cerca de concretar; luego de que les anularan un tanto por un fuera de lugar cerrado, llegó el gol que los puso a soñar, aunque demasiado tarde. Con un potente remate de cabeza, Javier Moreno cerró la diferencia a la mínima, aunque con solo un par de minutos por jugar.

El Barcelona se vio bombardeado por unos instantes, aunque en una contra, tomaron mal parados a los rivales y pudieron enviar el balón a las redes, el gol fue revertido por una posición adelantada. A final de cuentas, el conjunto catalán se llevó la victoria, aunque con ciertos toques de dramatismo en el Estadio Carlos Belmonte.

Fuente: Tribuna del Yaqui