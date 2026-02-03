Lidera el Diablo; Toluca supera al Cruz Azul y encabeza el Ranking de Clubes de la Concacaf

Ciudad de México.- Luego de todos los éxitos y trofeos conseguidos durante el 2025, los Diablos del Toluca terminaron por convertirse en el líder del Ranking de Clubes de la Concacaf, dejando atrás al Cruz Azul. En el top 10, la Liga MX y la MLS compiten codo a codo pues con cinco equipos cada uno, comparten las mejores posiciones del prestigiado listado anual.

Los dirigidos por Antonio Mohamed, tuvieron un año prácticamente redondo donde solo les faltó haber conquistado la Liga de Campeones de la Concacaf; el Toluca se erige como el bicampeón de México luego de haber conquistado el Clausura 2025 y el posterior Apertura 2025. También, venció a las Águilas del América en el Campeón de Campeones y luego, se erigió con el título del Campeones Cup.

Este listado salió justo en la previa de que inicie la edición 2026 de la Concachampions donde el equipo mexiquense se establece como el rival a vencer y su estatus de bicampeón de la Liga MX, le permite el no jugar la primera ronda y avanzar de manera directa. Los Diablos lograron sumar un total de mil 257 puntos, lo que les alcanzó para superar por siete a 'La Máquina', antiguo líder que quedó en el segundo puesto.

En el tercer peldaño de la clasificación se encuentra el primer equipo de la MLS ya que el top 3, lo cierra el Inter de Miami, flamante campeón del circuito estadounidense. De la mano de Lionel Messi, 'Las Garzas' lograron el primer título de su historia, coronando una temporada 2025 que quedará marcada en la historia; el Inter de Miami llegó a mil 249 puntos.

Los Tigres UANL son quienes siguen en el listado, ya que sumaron un total de mil 238 unidades al ser el actual subcampeón del balompié mexicano. Los Vancouver Whitecaps, también subcampeón pero de la MLS, cierran el top cinco al haberse quedado con solo cinco puntos menos del conjunto regiomontano.

Las Águilas del América se desplomaron un puesto con respecto al último ranking publicado, mientras que el resto del top 10, permanecieron sin novedades. Columbus Crew fue séptimo (1,224), seguido por el LAFC (1,222), el Seattle Sounders (1,217) y Rayados de Monterrey cierran el listado.

Here's the Concacaf Club Ranking for February 2026!



?? @TolucaFC climbs to No. 1 as Mexico’s reigning champions pic.twitter.com/dnFY5ixY9O — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 3, 2026

