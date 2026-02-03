Lorenzo Bundy espera 'casa llena' en el Panamericano para el choque de México Verde contra México Rojo

Guadalajara, Jalisco.- Los Tomateros de Culiacán, que representan a México Verde en la Serie del Caribe Guadalajara 2026, sumaron este martes 3 de febrero su primera victoria en el certamen, tras superar a Panamá en un cerrado compromiso. Dicho resultado generó confianza en el equipo, pero principalmente a su manager Lorenzo Bundy, quien ahora se prepara para chocar ante el otro combinado tricolor.

En conferencia de prensa, el estadounidense y capataz del conjunto subcampeón de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) comentó que este miércoles espera un lleno total en el Panamericano, ya que serán dos equipos mexicanos los que estarán disputando la jornada estelar.

Yo sé que mañana va a estar difícil. Es un buen juego. Ojalá tenemos una casa llena, México Rojo contra México Verde. Obviamente, el equipo que gane ese juego probablemente ya está calificado para la semifinal. Entonces es muy importante ese juego", puntializó el estratega.

Bundy en conferencia de prensa

Los Tomateros de Culiacán llegarán con una marca de una victoria y un descalabro, pero en su última presentación demostraron un gran juego, sobre todo en el bullpen, por lo que Bundy espera seguir con esa sinergia para este choque estelar en territorio tapatío.

"Especialmente después que perdimos el primer juego contra Puerto Rico. Ahora fue un juego muy duro. Panamá llegó muy bien también, pero nosotros estuvimos mejor. Sacamos los outs necesarios en el momento clave. Me gusta cómo estamos pichando, estamos, pero me gustaría tener un poco más de ofensiva".

Cabe destacar que, con la victoria ante los canaleros, Lorendo Bundy registró su sexta victoria en el Caribe, donde además liga 14 descalabros, por lo que este torneo ha significado un gran reto para el timonel que en el verano consiguió el bicampeonato con los Diablos Rojos del México.

Para el choque de este miércoles, México Verde mandará a la lomita de los disparos al cajemense Faustino Carrera, mientras que Benjamín Gil aterrizará sus esperanzas en el experimentado Ronald Medrano, por lo que se espera un gran duelo de inicialistas en el Panamericano. Dicho partido comenzará a las 18:00 horas (tiempo de Sonora).

Fuente: Tribuna del Yaqui