Los Halcones de Obregón continúan sumando piezas a su roster para el Cibacopa 2026; llega Justin Moss

Ciudad Obregón, Sonora.- A poco menos de dos semanas de que arranque la campaña 2026 de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa, la directiva del Club Halcones de Obregón continúa fortaleciendo su roster en busca del campeonato.

Con ello en mente, este martes anunciaron la llegada del jugador estadounidense Justin Moss como nuevo refuerzo para la próxima temporada. Moss, nacido en Detroit, Michigan, se desempeña como ala-pívot y cuenta con una amplia trayectoria internacional.

Moss estaría reforzando el cuadro interior

Es egresado de la Universidad de Buffalo y ha tenido experiencia profesional en ligas de Canadá, República Dominicana, Francia, Irak, Mongolia, Panamá, Uruguay, Estados Unidos y México, consolidándose como un jugador físico y versátil en la zona interior de la duela.

Su más reciente participación fue con Soles de Mexicali en la Liga Nacional de Basquetbol Profesional (LNBP), donde registró 13.0 puntos y 6.5 rebotes por partido, números que reflejan su impacto tanto ofensivo como defensivo, lo cual lo hace un jugador muy versátil.

Con su llegada, Halcones de Ciudad Obregón suma fortaleza, experiencia y presencia en la pintura, como parte del armado del equipo que competirá en la próxima campaña del circuito, confiando en que su talento y recorrido profesional serán un aporte importante para los objetivos deportivos de la institución.

Gelpi tiene más piezas para utilizar en la duela

De esta manera, Moss se une a los jugadores foráneos Tony Farmer, Jaden House, Josh Perkins, Keith Higgins Jr. y Greg Whittington, quienes con el resto del plantel de nacionales estarán bajo las órdenes del entrenador argentino Manu Gelpi.

Y mientras se llega el arranque de la campaña, prevista para el 14 de febrero, los emplumados continúan con sus encuentros de preparación, dos de los cuales dividieron ante los Pioneros de Los Mochis el fin de semana pasado; además, este 5, 6 y 7 disputarán la Copa Salsa Huichol en Nayarit.

El debut de los Halcones de Obregón será en gira, primero visitando a los Pioneros el 16 y 17 de febrero, para continuar en la carretera 20 y 21 en Guaymas, ante los Ostioneros; mientras que su primera serie en casa la tendrán hasta el día 24, cuando reciban la visita de los Zonkeys de Tijuana.

Fuente: Tribuna del Yaqui