Los Patriots buscan su séptimo anillo: ¿Cuáles han sido sus pasadas 6 victorias en el Super Bowl?

California, Estados Unidos.- Tras dos años difíciles con apenas cuatro victorias por temporada, los New England Patriots han protagonizado un regreso espectacular de la mano del entrenador Mike Vrabel y el mariscal de campo Drake Maye. Contra todo pronóstico, el equipo finalizó la campaña regular con una impresionante marca de 14-3, recuperando el trono del Este de la AFC. Esta transformación los llevó a asegurar el segundo puesto de su conferencia, superando las bajas expectativas que los analistas tenían al inicio del año.

El camino en la postemporada fue una prueba de carácter y solidez defensiva. En las primeras rondas, los Patriots hicieron valer su localía al derrotar con autoridad a los Chargers y a los Texans. El momento de mayor tensión ocurrió en la final de la Conferencia Americana, donde visitaron a los Denver Broncos y lograron imponerse en un duelo cerrado de 10-7. Con esta victoria, el equipo selló su pase al Super Bowl LX, donde se medirán ante los Seattle Seahawks.

Esta clasificación marca la duodécima participación de New England en el Super Bowl, una cifra récord en la NFL. La franquicia ha estado presente en las finales de las temporadas 1985, 1996, 2001, 2003, 2004, 2007, 2011, 2014, 2016, 2017 y 2018. Este legado de constancia los posiciona nuevamente en el centro del mundo deportivo, demostrando que han logrado reconstruir su esencia ganadora en un tiempo récord.

La historia de éxito de los Patriots está ligada a la mítica dupla de Bill Belichick y Tom Brady, responsables de sus seis títulos anteriores. Sus primeros triunfos llegaron gracias a la sangre fría de Brady y las patadas decisivas de Adam Vinatieri, quien definió la victoria contra los Rams en 2001 y los Panthers en 2003. La dinastía se consolidó al vencer a los Eagles en 2004, logrando tres campeonatos en apenas cuatro años, una hazaña que pocos equipos han podido igualar en la era moderna.

Los trofeos más recientes llegaron tras momentos inolvidables, como la intercepción de Malcolm Butler ante Seattle en el 2014 y la histórica remontada de un 28-3 contra Atlanta en 2016. Su último campeonato fue un duelo defensivo ante los Rams en 2018, donde Julian Edelman brilló como MVP. Ahora, con un equipo renovado y joven, New England busca llevarse un nuevo anillo a casa y demostrar que su capacidad de ganar sigue intacta, independientemente de los nombres en el campo.

