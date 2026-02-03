Manager de los Yaquis de Obregón se mantendrá al frente de un equipo en sucursales de Detroit Tigers

Toledo, Estados Unidos.- Después de tener un destacado debut en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) como manager, ubicando a los Yaquis de Obregón entre los mejores de la fase regular, el sonorense Gabe Álvarez se mantendrá preparando en el mejor beisbol del mundo, la MLB.

Álvarez fue ratificado para dirigir este verano a los Toledo Mud Hens, sucursal Triple A de los Detroit Tigers en las Ligas Menores. El mexicano vivirá su segunda temporada como piloto de dicha escuadra, con quienes logró un récord de 84-66 ocupando el tercer puesto en la división Oeste de la Liga Internacional.

Por otra parte, será la quinta temporada de Gabe dirigiendo en las sucursales de Detroit. Del 2022 al 2024 manejó en Doble A, ganando dos campeonatos y obteniendo el galardón al Manager del Año de la Liga del Este en 2023. También ha formado parte del primer equipo como asistente.

Gabe is coming back to Toledo uD83DuDD25



Check out our full coaching staff for the 2026 season: https://t.co/Z6BT3XsLiR pic.twitter.com/FYdB55fQbw — Toledo Mud Hens (@MudHens) February 2, 2026

Cabe destacar que su experiencia como entrenador incluye 11 años, donde formó parte de la Universidad del Sur de California, por lo que, sin duda, con esta nueva oportunidad con los Toledo Mud Hens, sucursal Triple A de los Detroit Tigers, Gabe Álvarez es un buen candidato para en un futuro ser tomado en cuenta por las Grandes Ligas.

Este 2025 el tricolor tuvo su primera oportunidad en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), donde rápidamente se robó los reflectores con su estilo clásico de dirigir la pelota. Gane inició con el pie derecho al llevar a los Yaquis al primer lugar de la tabla general en la primera vuelta y, aunque en la segunda tanda le costó, pudo clasificar a la novena de Cajeme a los playoffs, donde terminó por caer en cuatro juegos ante los Águilas.

Inclusive el nacido en Navojoa fue tomado en cuenta en la terna de nominados a Manager del Año de la Liga Arco, pero al final el trofeo fue para Luis Carlos Rivera, por su gran actuación con los Jaguares de Nayarit, que terminaron como el mejor club de la fase regular.

Conoce a los nominados para Manager del Año de la temporada 2025-2026uD83CuDF96?



uD83EuDD20 Benjamín Gil - @charrosbeisbol

uD83CuDFF9 Gabe Álvarez - @yaquis_oficial

uD83DuDC06 Luis Carlos Rivera - @JaguaresdeNayof

uD83CuDF4A Juan Gabriel Castro - @ClubNaranjeros



¿Quién es tu favorito?uD83EuDD13#LigaARCO? pic.twitter.com/h81XV7vudi — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) January 3, 2026

Se espera que, al igual que los Toledo Mud Hens en las Ligas Menores, el sonorense pueda repetir este año como manager de la Tribu de Cajeme, inclusive en la conferencia final de la LAMP, argumentó para TRIBUNA que tiene la ilusión de repetir con Yaquis, ya que formó un gran grupo de trabajo y se siente con las credenciales necesarias para llevar al equipo a grandes cosas, como lo es ganar el campeonato del beisbol invernal.

Fuente: Tribuna del Yaqui