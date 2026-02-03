México Rojo blanquea a Puerto Rico y se acerca a los playoffs de la Serie del Caribe 2026

Jalisco, México.- - Los Charros de Jalisco, que representan a México Rojo en la Serie del Caribe 2026, tuvieron una jornada redonda, ya que con bateo oportuno de Michael Wielansky y una sólida salida de Luis Fernando Miranda, lograron blanquear 3-0 a Puerto Rico en el Estadio Panamericano.

Con este resultado, los aztecas sumaron su segunda victoria del torneo y están muy cerca de amarrar su boleto a la siguiente ronda del torneo. Mientras que los boricuas, después de sorprender a México Verde en la jornada inaugural, ahora ya sumaron su segundo descalabro al hilo y complican su pase.

¡VICTORIA, BLANQUEADA Y ESTAMOS A UN PASO DE SEMIFINALES!uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDD34uD83DuDCAAuD83CuDFFCuD83DuDD25 pic.twitter.com/Vt6GBZsnWu — Charros de JaliscouD83EuDD20 (@charrosbeisbol) February 4, 2026

Juego redondo

México atacó desde la primera entrada: Billy Hamilton abrió la fiesta con imparable; posteriormente, Michael Wielansky pegó sencillo que mandó al veloz estadounidense a tierra prometida para el 1-0. Los locales aumentarían la ventaja en la tercera con nuevamente otro batazo productivo de Michael Wielansky. La tercera y definitiva rayita de la noche llegó en la quinta cortesía del segunda base de los Charros, que se convirtió en la figura de la noche a la ofensiva.

Mientras que en la lomita de los disparos, Luis Fernando Miranda lució dominante; la estrella de los Cañeros de Los Mochis salió con la mano en alto, al trabajar seis entradas completas, donde no le hicieron carrera y solamente permitió par de imparables, a cambio de cinco 'chocolates' recetados.

Al relevo le siguieron Gerardo Reyes y Matt Foster, que igualmente apagaron la pólvora de los Cangrejeros de Santurce. Mientras que en la novena el estelar cerrador de Benjamín Gil, Trevor Clifton, se fajó sobre la lomita y consiguió los tres outs, para así asegurar la victoria y hacer estallar el Panamericano.

MAGISTRAL TRABAJO DE MIRANDAuD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDD34uD83DuDCAAuD83CuDFFC

6IP?

5SOuD83CuDF6BuD83CuDF6BuD83CuDF6BuD83CuDF6BuD83CuDF6B

2H/0RuD83DuDD25uD83DuDD25 pic.twitter.com/R925oAmdhm — Charros de JaliscouD83EuDD20 (@charrosbeisbol) February 4, 2026

El descalabro cargó para Eduardo Rivera, que en tres entradas y dos tercios de labor toleró cinco hits y par de carreras; al bullpen le siguieron Jordan Morales, que falló en su relevo permitiendo una anotación. Mientras que Andrew Marrero, Chavez Fernander, Gabriel Rodriguez, Roel Ramírez y Derek West también vieron actividad y, aunque lograron frenar la ofensiva de México Rojo, no fue necesario para que su equipo pudiera remontar.

Este miércoles 4 de enero a las 18:00 horas (tiempo de Sonora), tanto México Rojo como México Verde saltarán a la lomita de los disparos, en un choque donde el ganador obtendría su boleto directo a la siguiente ronda de la Serie del Caribe Guadalajara 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui