México Rojo vs Puerto Rico EN VIVO; dónde VER a Charros de Jalisco en la Serie del Caribe 2026

Zapopan, Jalisco.- Charros de Jalisco, actual bicampeón de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), continuará con su participación en la Serie del Caribe 2026. El equipo de México Rojo, dirigido por Benjamín Gil, buscará conseguir la segunda victoria consecutiva al medirse contra el conjunto representativo de Puerto Rico.

Tras haber caído en la jornada inaugural, el combinado 'Tricolor' se enfrentó en su segundo compromiso de la justa caribeña a Panamá, a quienes estuvieron cerca de vencer por nocaut por la apabullante diferencia en el marcador. México Rojo se llevó el triunfo con pizarra de 11 carreras por 4, con Bligh Madris como el bateador más destacado, luego de haber conectado un cuadrangular con las bases llenas, el cual dio inicio al sinodal ofensivo mexicano.

Grand Slam de Bligh Madris y México Rojo pega primero con autoridad en la alta de la primera uD83DuDD25uD83CuDDF2uD83CuDDFD#SerieDelCaribe #Jalisco2026 pic.twitter.com/7smJKUEMFr — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 3, 2026

Por su parte, Puerto Rico no participó en la jornada 2 del torneo debido a la programación del calendario, por lo que su único duelo hasta ahora fue el compromiso inaugural ante Tomateros de Culiacán. En el compromiso del domingo 1 de febrero, México Verde fue quien dominó en la mayor parte de los capítulos hasta que un batazo impulsor de dos carreras por parte de Rubén Castro, concretó la remontada y el walkoff boricua.

Para dicho compromiso, México Rojo tendrá por inicialista a Luis Fernando Miranda, refuerzo tomado para la Serie del Caribe 2026; el sonorense tuvo participación en 10 encuentros con Cañeros de Los Mochis en la temporada 2025-2026, dejando marca de un triunfo y dos descalabros con 2.76 de ERA.

Horarios del México Rojo vs. Puerto Rico

Estadio: Estadio Panamericano, Zapopan, Jalisco

Fecha: Martes, 3 de febrero

Horario: 19:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico / TVC Deportes / MLB Network / ESPN

Tras dos jornadas completas, República Dominicana marcha como el líder de la competencia con par de triunfos, seguido por México Rojo y Puerto Rico, por lo que el resultado ganador de estas dos escuadras se apoderará de la segunda posición en solitario. El sótano es compartido por México Verde y Panamá luego de que las dos escuadras perdieran su único duelo disputado de la Serie del Caribe 2026.

EL STANDING AL FINAL DEL DÍA 2 ? pic.twitter.com/Uo9iUh0Jes — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 3, 2026

