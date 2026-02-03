México Verde resiste y vence a Panamá, para su primer triunfo en la Serie del Caribe 2026

Zapopan, Jalisco.- Odrisamer Despaigne espació cinco imparables a lo largo de seis capítulos completos, Rodolfo Amador remolcó par de anotaciones con sencillo y el equipo de México Verde representado por los Tomateros de Culiacán, derrotó 2-1 a los Federales de Chiriquí, Panamá, para su primera victoria en la Serie del Caribe de Jalisco 2026.

Despaigne (1-0) se apuntó la victoria con una gran salida de seis entradas de cinco imparables y una carrera, con cuatro ponches y una base por bolas. Lupe Chávez se apuntó el salvamento (1), con una entrada de cinco bateadores, par de hits. La derrota fue para Jorge García (0-1), quien realizó una buena labor de cuatro entradas y un tercio, para cuatro imparables y par de carreras; con cuatro ponches y una base por bolas.

Despaigne saló después de seis entradas completas

Las carreras

Después de par de capítulos en blanco, en los que dominó el pitcheo, fue hasta el fondo de la tercera entrada donde los Tomateros se fueron al frente con par de anotaciones. Luis Verdugo inició el ataque con sencillo al prado central, y tras uno fuera, Carlos Sepúlveda recibió golpe; Allen Córdoba roleteó a primera para avanzarlos y Rodolfo Amador con imparable al jardín de en medio los envió a la registradora.

MÉXICO VERDE TIMBRÓ LAS PRIMERAS uD83DuDE0E



Rodolfo Amador pegó sencillo y puso 2 carreras en la pizarra para su equipo



El mal corrido de bases impidió que México Verde incrementara su ventaja en el cierre del sexto capítulo, donde Amador abrió con doblete al prado central y enseguida, Joey Meneses pegó de hit al mismo sector, donde el jardinero José Ramos recogió y puso fuera a Amador en el plato con un gran tiro.

Los Federales se quitaron la blanqueada en la apertura de la séptima entrada. Luis Castillo abrió con sencillo al jardín izquierdo, lo que marcó la salida del abridor guinda, Odrisamer Despaigne y el ingreso de Sasagi Sánchez. Jean Arnaez siguió con sacrificio para avanzar a Castillo, quien anotó enseguida con doblete del emergente Abraham Rodríguez al prado derecho.

México Verde volverá a la actividad el miércoles, cuando se mida ante México Rojo en el duelo estelar de la cuarta jornada de la Serie del Caribe de Jalisco y uno de los más esperados; mientras que Panamá enfrentará a Dominicana a primera hora del día.

Verdugo y Sepúlveda anotaron las carreras mexicanas

