México Verde vs Panamá; horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 3 de la Serie del Caribe 2026

Zapopan, Jalisco.- Tomateros de Culiacán, que participa en la Serie del Caribe 2026 representando al equipo de México Verde, afrontará la jornada 3 del certamen en búsqueda de concretar su primera victoria. El conjunto azteca se medirá contra Panamá; ambos equipos comparten el sótano de la competencia y una derrota más complicaría sus aspiraciones para avanzar de ronda.

El subcampeón de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) comenzó su participación en la justa caribeña con el pie izquierdo, pues sufrió una dolorosa derrota ante Puerto Rico a pesar de haber dominado gran parte del compromiso. El equipo boricua llegó a la última entrada con dos carreras abajo en el marcador, pero un doblete de Rubén Castro en el cierre del noveno capítulo permitió a Puerto Rico conseguir el triunfo mediante un walkoff.

El primer partido estuvo ON FIRE ??uD83DuDD25



Dale play al recap del encuentro donde con un walk off al estilo boricua, Puerto Rico salió con la victoria uD83CuDDF5uD83CuDDF7?uD83CuDFFB#SerieDelCaribe #Jalisco2026 pic.twitter.com/w0gS5yftLi — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 1, 2026

Por su parte, los Federales de Chiriquí, equipo que conforma el representativo de Panamá, tuvo su primer encuentro contra México Rojo (Charros de Jalisco), ante quienes fueron vapuleados y estuvieron cerca de perder por la regla de la misericordia. Por parte del conjunto azteca, Bligh Madris conectó un cuadrangular de cuatro carreras para comenzar con el ataque que llevaría al abultado marcador de 11 carreras por cuatro.

¡BOOOOOM! uD83DuDCA5??



Grand Slam de Bligh Madris y México Rojo pega primero con autoridad en la alta de la primera uD83DuDD25uD83CuDDF2uD83CuDDFD#SerieDelCaribe #Jalisco2026 pic.twitter.com/7smJKUEMFr — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 3, 2026

Para el duelo ante el conjunto canalero, México Verde tendrá por inicialista a Odrisamer Despaigne; el 'Asere' tuvo marca de siete triunfos y solo tres descalabros en la temporada 2025-2026 de la LAMP con Yaquis de Obregón. Por parte de Panamá, se tiene previsto que Jorge García sea quien trepe a la loma de las responsabilidades; el derecho puso foja de 4-2 con los Bravos de Margarita en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Horarios del México Verde vs. Panamá

Estadio: Estadio Panamericano, Zapopan, Jalisco

Fecha: Martes, 3 de enero

Horario: 14:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Liga Arco Mexicana del Pacífico / TVC Deportes / MLB Network / ESPN

Luego de dos días de actividad, República Dominicana (Leones del Escogido) es quien marcha como el líder de la competencia con par de victorias en el mismo número de encuentros disputados, seguido por México Rojo y Puerto Rico (Cangrejeros de Santurce), ambos con marca de una victoria y una derrota. México Verde está en el cuarto lugar y Panamá en la última posición luego de haber perdido el único duelo disputado hasta ahora.

EL STANDING AL FINAL DEL DÍA 2 ? pic.twitter.com/Uo9iUh0Jes — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 3, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui