¡Por las nubes! Costo de un anuncio durante el Super Bowl alcanza 10 millones de dólares

Santa Clara, Estados Unidos.- Cada año, el Super Bowl es el evento más esperado por las principales firmas alrededor del mundo para dar a conocer sus nuevos productos o simplemente para decir presente, pero este tiene un costo, y suele ser muy alto.

Para la edición de este año destacan los comerciales del sector tecnológico, farmacéutico y de la industria del bienestar, según Mark Marshall, director de publicidad global de NBCUniversal, cadena que transmitirá el Super Bowl este año, quien agregó que casi el 40 por ciento de las marcas anunciantes de esta edición no estuvieron presentes en la última final.

La mejor parte del Super Bowl: ¡los anuncios! https://t.co/zA6icJvTbf — uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDE9uD83CuDDEAArnouD83CuDDFAuD83CuDDE6uD83CuDDEEuD83CuDDF1 (@Clionautica) February 2, 2026

En promedio, el costo del espacio publicitario durante el Super Bowl LX, que enfrentará este domingo a los New England Patriots con los Seattle Seahawks, alcanzará en algunos casos los 10 millones de dólares, mientras que el promedio para un espacio publicitario de 30 segundos será de unos 8 millones.

Marshall dijo, en declaraciones a Bloomberg, que los 8 millones de dólares de media se aproximan a la cifra récord alcanzada el año pasado cuando FOX poseía los derechos de transmisión del Súper Domingo, el cual tendrá lugar en el Levi's Stadium de Santa Clara, con capacidad para 68 mil 500 asientos y hogar desde 2014 de los San Francisco 49ers.

Los anunciantes suelen utilizar deportistas y actores para sus comerciales

Además del duelo por el codiciado Trofeo Vince Lombardi, que corona al campeón de la NFL y el espectáculo del medio tiempo, que este año protagonizará el puertorriqueño Bad Bunny, los comerciales son otro de los principales atractivos del encuentro, que cada año es uno de los eventos más vistos por televisión en Estados Unidos y gran parte del mundo.

La edición pasada del Super Bowl fue vista por un récord histórico de 128 millones de televidentes en el país. Varias de las compañías que emitirán anuncios durante el partido, entre ellas Pepsi, Pringles o Bud Light, han publicado en redes sociales avances o los comerciales íntegros que los espectadores verán el próximo domingo.

Estos incluyen la participación de estrellas de la televisión estadounidense, así como referencias directas a otras marcas con las que compiten en el mismo sector. Pero Marshall aclaró que aquellos que sigan el encuentro a través de Peacock, la plataforma de 'streaming' de NBC, podrían ver otros anuncios distintos a los de la televisión convencional.

Estos anuncios suelen ser innovadores

Fuente: Tribuna del Yaqui