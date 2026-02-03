Santiago Giménez cumple un año con el AC Milan; los fríos números de 'Santi' en la Serie A de Italia

Ciudad de México.- El 3 de febrero de 2025, el AC Milan realizó un anuncio que ilusionó al futbol mexicano: la contratación de Santiago Giménez, quien llegaba como una apuesta importante para reforzar el ataque 'rossonero'. Sin embargo, a poco más de un año de su arribo a la Serie A, el balance no ha sido el esperado y los rumores comienzan a colocarlo con un pie fuera del histórico club italiano.

El inicio fue prometedor. Giménez tuvo un debut soñado el 5 de febrero de 2025, cuando ingresó de cambio en el duelo de Copa Italia ante la Roma y fue determinante en la victoria, aportando una asistencia y generando constantes acciones de peligro. Con el paso de los partidos, el delantero mexicano se ganó la titularidad y solo necesitó 120 minutos para marcar su primer gol en la Serie A.

No obstante, lo que comenzó como una etapa llena de expectativas, se fue desdibujando con el transcurrir de las jornadas. Santiago cerró su primera campaña con seis goles y tres asistencias en todas las competencias, cifras que quedaron por debajo de lo proyectado. Para la temporada 2025-2026, el panorama se tornó aún más complejo: Con un Milan inmerso en un proceso de reestructuración, el aporte ofensivo del ‘Bebote’ se fue diluyendo hasta acumular más de 600 minutos sin anotar.

Aunque fue titular de manera consecutiva en las primeras nueve jornadas de la Serie A, Giménez apenas logró registrar una asistencia, mientras que su único gol del semestre llegó en la Copa Italia.

La lesión que agravó su situación

El momento del mexicano se complicó todavía más en la novena fecha del campeonato, cuando recibió una fuerte entrada en el tobillo durante el partido ante el Atalanta. La lesión lo marginó de los siguientes seis encuentros y, posteriormente, el club informó que el atacante tendría que pasar por el quirófano, siendo su último partido el 28 de octubre y desde entonces no ha vuelto a tener actividad oficial.

Massimiliano Allegri, entrenador del AC Milan, confirmó recientemente que, si bien la recuperación de Giménez avanza conforme a lo planeado, su regreso a las canchas sigue siendo incierto y dependerá de sus sensaciones físicas. Este escenario también ha encendido las alarmas en la Selección Mexicana, ya que su continuidad y ritmo de competencia podrían verse comprometidos a meses del inicio de la Copa del Mundo 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui