Una buena y una mala para Isaac Paredes: Logra acuerdo con Astros, pero no jugará el Clásico

Houston, Estados Unidos.- Acabó la espera para el infielder mexicano Issac Paredes, quien este martes 3 de febrero de 2026 llegó a un acuerdo para continuar con el equipo de los Houston Astros por una campaña, evitando así el proceso de arbitraje salarial. El acuerdo también incluye una opción del club para la campaña del 2027. El anuncio fue hecho por el gerente general de los Astros, Dana Brown.

El acuerdo entre ambas partes sería por 9.35 millones de dólares, según información primero de ESPN, con lo cual cerró el tema económico antes del inicio formal del Spring Training. La directiva busca estabilidad en su roster, especialmente en un momento en el que la rotación abridora podría sufrir modificaciones ante la posible salida de Framber Valdez en la agencia libre.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para el originario de Hermosillo, Sonora, pues este martes el gerente general de Houston, Dana Brown, informó que Paredes no podrá jugar con la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol, pues se está recuperando de una lesión, siendo esta una baja sensible para el representativo tricolor.

Y es que Paredes aparece como una pieza con múltiples funciones dentro del plan deportivo de Houston. Puede ser considerado para la segunda base o como bateador designado, mientras que también cuenta con experiencia en la primera y tercera base. La configuración del infield variará durante la temporada, con José Altuve alternando entre el jardín izquierdo y el cuadro, y Carlos Correa establecido en la antesala.

Paredes estaba en su segundo año de elegibilidad para el arbitraje y puede convertirse en agente libre después de la temporada 2027. El jugador sonorense de 26 años, fue convocado al Juego de Estrellas en el 2025, cuando bateó .254 con 53 carreras anotadas, 20 jonrones y 53 impulsadas, junto a un OPS de .809 en 102 juegos para los Astros.

Paredes ha conectado 20 o más vuelacercas en tres de las últimas cuatro temporadas, y ha sido un All-Star en años consecutivos (2024-25). Este invierno, el sonorense tuvo actividad en la Liga Mexicana del Pacífico con el equipo de los Naranjeros de Hermosillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui