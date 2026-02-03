Vancouver FC vs. Cruz Azul EN VIVO: Dónde ver el inicio de la Concacaf Champions Cup 2026

Vancouver, Canadá.- Cruz Azul inicia su camino en la Concacaf Champions Cup 2026 con una complicada visita al Vancouver FC, equipo canadiense que estará viviendo su primera participación internacional. Este compromiso correspondiente al juego de ida de la primera ronda se disputará en el campo del Willoughby Stadium, recinto que se ubica en la ciudad de Langley, Canadá. La Máquina se presenta a este encuentro con la intención de reafirmar su estatus como vigente campeón.

El conjunto cementero comienza su camino para conquistar su séptimo título en la historia de esta competencia, luego de haberse coronado el año pasado con una contundente goleada de 5-0 sobre Vancouver Whitecaps. Cruz Azul llega a este partido con múltiples rumores en cuanto al mercado de transferencias invernal. Fuentes indican que están a punto de cerrar el traspaso del nigeriano Christian Ebere y mantienen negociaciones avanzadas con el ítalo-brasileño João Pedro.

Para Nicolás Larcamón este torneo es una prueba de fuego, pues el semestre pasado estuvo muy lejos de las expectativas de la directiva y de la afición, aunado a que su antecesor, Vicente Sánchez, llevó al equipo a obtener su sexta Concachampions, dejando eliminado al Club América en el camino. Estos hechos aumentan la presión en el director técnico argentino, quien tiene poco margen de error en este segundo semestre con la escuadra celeste.

Por su parte, Vancouver FC es de los clubes más jóvenes y menos experimentados de esta edición de la Concacaf Champions Cup 2026. Con unos cuantos años de fundación y tras su reciente ascenso a la Canadian Premier League, los dirigidos por Martin Nash se encuentran frente a una oportunidad para hacer historia ante su gente y en su estadio. En la presente temporada, el cuadro canadiense se ubica en la octava posición de su liga con 21 puntos.

The Concacaf Champions Cup is coming to Willoughby on February 4th at 7PM as Vancouver FC hosts Mexican giants @cruzazul.



This is a must-see night at Willoughby Stadium as we host the biggest match in club history.



Tickets are on sale now! Secure yours before they’re gone. pic.twitter.com/suml6IkLvW — Vancouver FC (@vanfootballclub) January 6, 2026

Posibles alineaciones Vancouver FC vs. Cruz Azul

Vancouver FC (XI): Callum Irving, Matteo Campagna, Luis Toomey, Paris Gee, Morey Doner; Tyler Crawford, Marcello Polisi, David Norman, Kevin Podgorni; Nicolás Mezquida y Mohamed Amissi.

Cruz Azul (XI): Andrés Gudiño, Omar Campos, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Rodolfo Rotondi; Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez; Agustín Palavecino, José Paradela y Gabriel Fernández.

El once para la Jornada 4 uD83DuDE82 pic.twitter.com/IEtVZTDwTp — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 31, 2026

Dónde ver el Vancouver FC vs. Cruz Azul

Día: Miércoles 3 de enero de 2026

Hora: 21:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Dónde ver: FOX One

uD83DuDEA8 Last seats remaining!uD83DuDEA8



The stadium just over 90% sold out for our February 4th game against @cruzazul, with multiple sections already sold out and our last remaining seats disappearing fast.



Don’t wait.



Lock in your seat now through the link in bio. pic.twitter.com/AsWf51WH9j — Vancouver FC (@vanfootballclub) February 3, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui