Adiós Cruz Azul: Jorge Sánchez ya está en Grecia para ser anunciado como refuerzo con el PAOK

Ciudad de México.- Luego de varias semanas en negociaciones, el Cruz Azul habría completado la venta de Jorge Sánchez, jugador que regresará al futbol de Europa luego de cuatro torneos con 'La Máquina'. El defensivo mexicano dejó la concentración con el cuadro cementero para viajar a Grecia, donde será sometido a las pruebas médicas pertinentes y ser anunciado como el nuevo refuerzo del PAOK.

El lateral derecho arribó; buscará su revancha en el balompié del 'Viejo Continente', luego de su corto paso por el Ajax y el Oporto, antes de regresar a la Liga MX al ser firmado por el Cruz Azul en julio del 2024. En total, Sánchez acumuló 65 encuentros con la playera de 'La Máquina', en los que marcó tres goles y puso cinco asistencias, además de haber recibido cinco cartones preventivos en más de 5 mil 100 minutos en cancha.

El jugador se consolidó como uno de los titulares para Nicolás Larcamón, por lo que fue convocado para participar en el duelo de la Liga de Campeones de la Concacaf 2026 ante el Vancouver Football Club. Jorge terminó por salir de la concentración del equipo mexicano para viajar a Grecia luego de los avances significativos en las negociaciones con el que será su nuevo equipo.

En las últimas horas, trascendieron imágenes en las que se observa al jugador mexicano llegando al aeropuerto de Thessaloniki, ciudad sede del PAOK. Se espera que el jugador pueda completar las pruebas antes de plasmar su firma en el acuerdo y el conjunto griego anuncie su fichaje durante el jueves 5 de febrero.

uD83DuDE82uD83DuDEA8 Jorge Sánchez ya en Grecia para ser nuevo futbolista de PAOK pic.twitter.com/I0qi8m1pZF — Gerardo González (@gerardoo_gh) February 4, 2026

De acuerdo con la información recabada por el portal Récord, el costo de esta transacción se pactó en los cuatro millones de dólares fijos, además de una variable que ascendería a 500 mil dólares más, lo que representará una inyección de dinero importante para el Cruz Azul.

Además, 'La Máquina' se quedó con el 20 por ciento de la carta de Jorge Sánchez, lo cual le traería ingresos adicionales en caso de que el mexicano se vea envuelto en una futura transferencia. El último punto a pactar entre ambos equipos sería el plazo de los pagos, ya que el PAOK podría cubrir el monto total en un plazo de 18 a 24 meses.

uD83DuDEA8Jorge Sánchez deja Cruz Azul y fichará con el PAOK hasta junio de 2029. ??https://t.co/ZHvF3gwKOz pic.twitter.com/0qtXJtgL8I — César Luis Merlo (@CLMerlo) February 3, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui