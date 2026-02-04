Álvaro Fidalgo recibe su primera convocatoria con el Real Betis; este sería el debut del 'Maguito'

Ciudad de México.- El mediocampista mexicano, Álvaro Fidalgo, podría tener su primer compromiso defendiendo los colores de Real Betis, menos de una semana después de que se confirmara su fichaje. El 'Maguito' tendría su regreso a las competencias españolas en los próximos días cuando el conjunto verdiblanco se mida ante el Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey 2026.

Este miércoles, 4 de febrero, el exjugador de las Águilas del América tuvo su primer entrenamiento oficial con el resto de sus compañeros, además de ponerse bajo el mando del chileno Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis. Al haber partido totalmente sano de la Liga MX, Fidalgo pudo completar los entrenamientos a la par del grupo, lo que dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico verdiblanco.

#Deportes | Álvaro Fidalgo confirma su salida de Águilas del América; jugará para el Real Betis en LaLiga ?https://t.co/p8sMgq3F0r — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 1, 2026

El 'Maguito' se verá beneficiado por la lesión de Isco, jugador de talla internacional con el que se estará disputando la titularidad en el mediocampo; también está fuera de circulación el mediocampista argentino Giovani Lo Celso, el marroquí Sofyan Amrabat y Héctor Bellerín. Como regresos importantes, el Real Betis podrá echar mano del lateral Júnior Firpo y el centrocampista Rodrigo Riquelme.

Lista de convocados por el Real Betis:

Álvaro Valles, Pau López, Adrián Ortiz, Aitor, Llorente, Bartra, Natan, Valentín, Ricardo, Junior, Altimira, Marc Roca, Nelson Deossa; Álvaro Fidalgo, Fornals, Antony, Pablo García, Abde, Riquelme, Chimy Ávila y Bakambu.

uD83DuDC9AuD83EuDD0DuD83DuDC9A



¡Nuestra lista de convocados para el #RealBetisAtleti de mañana!



¡uD835uDDDDuD835uDDE8uD835uDDE1uD835uDDE7uD835uDDE2uD835uDDE6 a por la Copa! uD83CuDFC6 pic.twitter.com/qq0oOeVJzf — Real Betis Balompié uD83CuDF34uD83DuDC9A (@RealBetis) February 4, 2026

Álvaro Fidalgo pudiera ver sus primeros minutos con el Real Betis ante el Atlético de Madrid mientras se enfrentan por alcanzar las semifinales en la Copa del Rey 2026. Esto podría tener un doble debut de jugadores mexicanos luego de que, hace un par de días, se oficializara la firma de Obed Vargas con el cuadro colchonero.

El centrocampista ya se encuentra entrenando en España, pero ante los meses de inactividad desde que finalizó la temporada 2025 de la MLS donde jugaba con el Seattle Sounders, su primer encuentro con el 'Atleti' podría esperar unas semanas más. El plan inicial para Vargas es que se integre a las categorías inferiores del equipo y desde ahí, vaya tomando el ritmo del futbol español.

Day 1 for lifelong Rojiblanco Obed Vargas.



uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDD34?? pic.twitter.com/eIpBy8SOmo — Atletico Universe (@atletiuniverse) February 3, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui