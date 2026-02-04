Benjamín Gil rompe el silencio y habla de la ausencia de Isaac Paredes para el Clásico Mundial de Beisbol

Guadalajara, Jalisco.- La noticia sobre la baja de Isaac Paredes para el Clásico Mundial de Beisbol acaparó todos los reflectores y no fue la excepción en el manager de la selección mexicana, Benjamín Gil, quien habló sobre el tema y aseguró que la ausencia del sonorense en el equipo será una baja sensible.

Fue este martes 3 de febrero en conferencia de prensa, donde el estratega de México Rojo en la Serie del Caribe rompió el silencio y dijo que no sabía nada sobre el caso a tan solo horas de que este jueves presente la lista final del roster con el que contará la novena tricolor.

No lo sabía, no sé qué tan oficial sea; si lo es, pues desafortunadamente para nuestra selección, porque es un jugador sumamente importante, no nada más para nuestra selección, sino para todo el beisbol y para el torneo. Hay que recordar que el torneo se está llevando a cabo en Houston, en la ciudad en la cual él juega, en la cual es una estrella, en la cual él representa a esa comunidad que está llena de mexicanos y latinoamericanos", comentó el 'Matador'.

BENJAMÍN GIL uD83CuDDF2uD83CuDDFD



Sobre ISAAC PAREDES uD83CuDDF2uD83CuDDFD y su no asistencia al Clásico Mundial:



uD83DuDDE3 "No se que tan oficial sea... si no es oficial ojala y si se de (su participación en el Clásico)". https://t.co/RKjoDm7wS1 pic.twitter.com/yC5OIPeF0I — Joframaso (@joframaso) February 4, 2026

El motivo por el que no estará Isaac Paredes en el próximo torneo internacional es por una supuesta molestia física de la que deberá recuperarse previo al arranque de las Grandes Ligas. Cabe destacar que fue el pasado 19 de julio de 2025 cuando el tercera base de los Houston Astros tuvo que abandonar el compromiso por una lesión en la pierna izquierda.

Por esa razón, el hermosillense se perdió gran parte de la segunda vuelta de la temporada pasada, haciendo su regreso en las últimas semanas de la fase regular, donde nuevamente volvió a figurar tanto a la defensiva como a la ofensiva con los de Texas.

También el mexicano reportó con los Naranjeros de Hermosillo en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), escuadra con la que llegó hasta la primera ronda de los playoffs, al ser eliminados por los actuales bicampeones, los Charros de Jalisco, de Benjamín Gil.

Astros GM Dana Brown says the team is still in the market for a left-handed bat. #ChaseTheFight pic.twitter.com/0pas79EAR6 — SportsTalk 790 (@SportsTalk790) February 3, 2026

Hay que recordar que en la edición pasada del Clásico Mundial, Isaac Paredes fue un elemento importante para los de Benjamín Gil; en esa ocasión el de la 'H' fue el titular de la esquina caliente y bateó para. 375 (9 de 24) con un jonrón y seis carreras producidas en seis juegos.

Fuente: Tribuna del Yaqui