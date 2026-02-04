'Checo' Pérez elogia a Valtteri Bottas de cara a su debut con Cadillac: "Me hará sacar lo mejor de mi"

Ciudad de México.- Cadillac tendrá una de las alineaciones de pilotos más llamativas para sus primeras temporadas dentro de la Fórmula 1, en la que Sergio Pérez y Valtteri Bottas compartirán equipo por primera ocasión en su carrera. Ante esto, 'Checo' elogió a su compañero de equipo y anotó que le hará sacar lo mejor de sí, lo cual terminará beneficiando a la escudería estadounidense.

Cabe recordar que la dupla de pilotos fue confirmada por Cadillac desde julio del 2025, pero el mexicano fue quien se unió de inmediato al equipo y encabezó la mayor parte de las sesiones de simulador, además de tener su primer contacto en pista en una TPC. Bottas aún estaba contratado por Mercedes como piloto reserva, por lo que no se pudo integrar a los trabajos del nuevo equipo hasta que finalizó la temporada de la F1.

Pese a esto, desde la directiva de Cadillac han dejado en claro que ninguno de los experimentados pilotos será considerado el principal de la escudería y esa distinción se la deben ganar en la pista. "Es una competencia interna buena porque Valtteri es exitoso, tiene experiencia, velocidad y es una garantía", comentó Pérez Mendoza.

El tapatío afrontará la temporada 15 en su carrera, mientras que Bottas abrirá la décimo cuarta, lo que representa la dupla con mayor experiencia en la parrilla de la F1. "Tenerlo al lado me va a empujar a dar lo mejor de mí", comentó Pérez con respecto a la sana competencia que habrá con su compañero de equipo.

Sobre su regreso a la categoría y el debut del equipo, Sergio Pérez destacó la ilusión con la que afrontará este nuevo reto, además de destacar el arduo trabajo que ha realizado la escudería desde hace varios meses. "Es un proyecto en su inicio y las organizaciones son grandes. Hay gente con experiencia y el inicio va a ser complicado, pero podemos progresar rápido".

¿Qué sigue para Cadillac?

Sergio encabezó las actividades de la escudería en las primeras rondas de pretemporada, celebradas en el Circuito de Barcelona-Catalunya, en las que pudo dar más giros que sus compañeros de equipo. El siguiente paso para Cadillac es realizar la presentación de la livery que usarán en su primer monoplaza, misma que se llevará a cabo durante la transmisión del Super Bowl LX.

