Cristiano Ronaldo se perderá una jornada más con el Al Nassr y su continuidad se pone en riesgo

Ciudad de México.- El futuro de Cristiano Ronaldo en la Saudi Pro League comienza a llenarse de incertidumbre. El delantero portugués, uno de los grandes referentes del Al Nassr y del futbol saudí, habría tomado la decisión de no volver a la actividad hasta recibir garantías claras por parte del PIF (Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita), situación que ya lo podría dejar fuera de su segundo partido consecutivo.

CR7 se ausentó de la jornada pasada pese a no presentar lesión alguna, incluso entrenando con normalidad durante la semana. De acuerdo con personas cercanas a su entorno, el malestar del atacante pasa por el trato que ha recibido el Al Nassr en materia deportiva, particularmente por las restricciones en fichajes, mientras que clubes como el Al Hilal continúan reforzándose sin limitantes, como ocurrió recientemente con la llegada de Karim Benzema.

El exjugador del Real Madrid habría condicionado su regreso a la reactivación de varios cambios internos dentro del club, luego de que el PIF separara de sus funciones a Simão Coutinho y José Semedo. Además, Ronaldo solicitó garantías para que el fondo gubernamental no vuelva a intervenir en decisiones deportivas, especialmente en el mercado de transferencias, tal como sucedió semanas atrás.

La ausencia del portugués no impidió que el Al Nassr se impusiera por la mínima ante el Al Riyadh, resultado con el que se afianzaron en la segunda posición de la liga. Sin embargo, el panorama no es alentador, ya que, de no resolverse la situación en las próximas horas, Cristiano también sería baja para el duelo ante el Al Ittihad, programado para este viernes 6 de febrero.

Ante este escenario, diversos clubes de la MLS y diversas ligas en Europa, habrían contactado a los representantes del lusitano para conocer su disponibilidad, aunque el propio jugador habría descartado por ahora cualquier negociación. Su intención sería permanecer en Arabia Saudita al menos hasta después de la Copa del Mundo de 2026.

Aun así, no se descarta una salida a mitad de año aunque para concretarse, los interesados tendrían que cubrir una cláusula de rescisión que ronda los 50 millones de euros. Cristiano Ronaldo mantiene contrato vigente con el Al Nassr hasta junio de 2027, pero su continuidad hoy podría tener los días contados.

