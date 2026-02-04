¿Cuántos Super Bowls han ganado los Seahawks?: Buscan hacerse de un nuevo anillo en el próximo Super Tazón

California, Estados Unidos.- Los Seattle Seahawks han regresado a la gran final de la NFL tras una trayectoria llena de altibajos y momentos inolvidables. Aunque la franquicia nació en 1976, fue hasta la llegada del entrenador Mike Holmgren cuando alcanzaron su primer Super Bowl en 2006. En aquella ocasión, los Seahawks cayeron ante los Steelers en un duelo marcado por errores propios, dejando a la afición con las ganas de celebrar su primer título tras décadas de espera.

La gloria finalmente llegó en 2014 bajo la dirección de Pete Carroll y el liderazgo de Russell Wilson. Con una defensa histórica conocida como 'The Legion of Boom', Seattle aplastó a los Broncos con un contundente 43-8. Ese partido no solo les otorgó su primer y único trofeo Vince Lombardi hasta hoy, sino que también consagró a Malcolm Smith como MVP en una de las exhibiciones defensivas más dominantes que se han visto en el Super Bowl.

WE'RE GOING TO THE SUPER BOWL ?? pic.twitter.com/iGmrQdf8EH — xz* - Seattle Seahawks (@Seahawks) January 26, 2026

Sin embargo, la alegría duró poco, ya que un año después vivieron uno de los momentos más amargos del deporte. En el Super Bowl XLIX, cuando estaban a solo una yarda de conseguir el bicampeonato, una intercepción de los Patriots en la última jugada les arrebató la victoria. Aquel marcador de 28-24 quedó grabado en la memoria de los fans como una oportunidad perdida que cambió el rumbo de esa generación de jugadores.

A pesar de ese golpe, los Seahawks se han mantenido como un equipo competitivo, acumulando 12 títulos divisionales y cuatro campeonatos de conferencia a lo largo de su historia. Su capacidad para renovarse les ha permitido seguir siendo protagonistas en la Conferencia Nacional, superando transiciones de entrenadores y jugadores estrella para mantenerse siempre en la pelea por los primeros puestos de la liga.

Ahora, en pleno 2026, Seattle se prepara para disputar su cuarto Super Bowl, enfrentándose nuevamente a los New England Patriots. Con un equipo renovado y lleno de talento joven, los Seahawks buscan sacudirse los fantasmas del pasado y conquistar su segundo campeonato. Esta final representa la oportunidad perfecta para equilibrar su récord histórico y demostrar que siguen siendo una potencia en la NFL moderna.

#Deportes | ¿Quién ganará en el Super Bowl 206, Patriots o Seahawks? uD83CuDFC6uD83CuDFC8 pic.twitter.com/AvX4A65pCj — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 3, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui