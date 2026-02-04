De tira y agáchate: ¡República Dominicana le gana maratónico encuentro a Panamá por 16-15!

Zapopan, Jalisco.- En una jornada histórica en la que el pitcheo no hizo acto de presencia en el Estadio Panamericano, los Leones del Escogido de la República Dominicana tuvieron que emplearse a fondo para imponerse por 16-15 a los Federales de Chiriquí, Panamá.

Con este resultado, los quisqueyanos hilvanaron su tercera victoria de la Serie del Caribe de Jalisco 2026, mientras que los canaleros quedaron eliminados de la contienda y siguen sin conocer la victoria (0-3) en la justa caribeña, la cual entra en su recta final a partir del jueves.

3 DE 3 PARA DOMINICANA ? pic.twitter.com/64J99WpGpG — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 5, 2026

El récord anterior de más carreras entre dos equipos en un mismo juego databa del 6 de febrero de 1990, cuando los Naranjeros de Hermosillo le ganaron 20-8 a Senadores de San Juan, Puerto Rico en la serie celebrada en Miami. Además, entre dominicanos y panameños conectaron 34 imparables.

¡NUEVO RÉCORD DE CARRERAS ANOTADAS EN UN JUEGO DE SDC!



Con este doble de Marco Hernández que mandó a Elier Hernandez a la registradora, se superó el récord de más carreras entre 2 equipos en un mismo juego (la marca era de 28).#SerieDelCaribe #Jalisco2026 pic.twitter.com/yB8ch2OJnN — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 5, 2026

El festín de anotaciones inició temprano, cuando, después de verse abajo por 2-0 en la segunda entrada, los melenudos, actuales monarcas de la serie respondieron con cinco carreras en el fondo de ese mismo capítulo, donde Franchy Cordero con sencillo y Marco Hernández con doble, remolcaron dos rayitas, cada uno.

Los Federales igualaron el marcador en la apertura de la tercera, donde José Ramos conectó jonrón solitario, pero los Leones respondieron con otras dos carreras en el cierre de la cuarta entrada para retomar la ventaja, la misma que incrementaron en el quinto capítulo con cinco rayitas más, colocando un 12-6 que parecía lapidario para los centroamericanos.

El duelo resultó muy peleado

Pero estos reaccionaron y de nueva cuenta igualaron la pizarra con seis anotaciones en la sexta alta; sin embargo, Dominicana agregó dos carreras en el fondo de ese inning para despejarse otra vez en el electrónico, antes de que Panamá sumara dos en el séptimo rollo para el 14-14.

El pitcheo dejó mucho que desear de ambos lados

Los Leones timbraron dos carreras más en la octava baja, las mismas que a la postre significaron las de la diferencia, ya que los Federales amenazaron en la novena entrada, donde sólo les alcanzó para una carrera que dejó cifras definitivas de 16-15.

El triunfo fue para Emailin Montilla (1-0), octavo de nueve lanzadores utilizados por los melenudos; mientras que Jimmy Cordero (3) se apuntó el salvamento. Abdiel Saldaña (0-1) abrió y fue el derrotado por los canaleros. A la ofensiva por los dominicanos, Marco Hernández se fue de 5-4, con cuatro carreras remolcadas y tres anotadas; Franchy Cordero de 4-2, con otras cuatro producciones; por los panameños, Christian Bethancourt le sonó de 5-3, con tres remolcadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui