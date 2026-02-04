El pelotero sensación de la Serie del Caribe 2026, Jefry Yan, disfruta del gran ambiente de Guadalajara

Jalisco, México.- Si hay un pelotero que se ha robado los reflectores desde que comenzó la Serie del Caribe 2026 el pasado 1 de febrero, ese es el relevista de República Dominicana, Jefry Yan, quien se ha popularizado en redes sociales por sus tradicionales festejos.

El lanzador en conferencia de prensa dijo sentirse contento de disfrutar de su primera Serie del Caribe y confesó estar consciente de la atención que han llamado sus fuertes celebraciones cuando logra ponchar a algún bateador o conseguir un out para su equipo.

"Soy un tipo alegre, electrizante. Me gusta, y más cuando estoy compitiendo que las cosas me salen bien. Me gusta apoyar a mi equipo, levantarme el ánimo, siempre estar en armonía con ellos y festejar cada vez que hacemos el out, que ellos hagan el out. Y meternos con el público. Sabes que la fanaticada son los que nos dan el apoyo y también uno se mete con ellos, como ellos están en el calor del juego. Motivarlos para que nos sigan apoyando", comentó.

Una de las figuras más llamativas del béisbol caribeño es Jefry Yan, lanzador dominicano que se ha hecho presente en la Serie del Caribe 2026 con su peculiar manera de celebrar. uD83CuDDE9uD83CuDDF4



Compartimos tu pasión por el béisbol y mucho más.



Suscríbete a BeisbolPlay y disfruta de toda la… pic.twitter.com/m0T02wh51J — BeisbolPlay (@beisbolplaycom) February 4, 2026

Pero dejando a un lado sus celebraciones, este año con las Estrellas Orientales en la Liga Dominicana de Beisbol y luego reforzando a los Leones del Escogido en la postemporada y ahora la Serie del Caribe, el zurdo se ha establecido como uno de los mejores relevistas de todo el circuito invernal.

No he tenido inconveniente con ninguno, ni aquí ni en otro lado, ni en mi país tampoco. La verdad, muchos se ríen, muchos me dicen, te pasaste, me hiciste viral, pero ellos saben que yo, lo que hago, yo me lo disfruto. No les falté el respeto a ellos ni al equipo tampoco, ni a la fanaticada tampoco", declaró en conferencia.

Have you ever seen a strikeout reaction like this?



Jefry Yan helped Leones del Escogido win their second straight LIDOM championship! pic.twitter.com/KC855RLkwK — MLB (@MLB) January 28, 2026

Actualmente, Yan disfruta de su primera Serie del Caribe, tratando de poner su granito de arena con su equipo, el mismo que marca en la primera posición de la tabla y que, a falta de una jornada de actividad, ya logró asegurar su boleto a las semifinales en Guadalajara.

"De verdad, lo mejor. Primera vez que he estado en una Serie del Caribe y estoy muy feliz, muy contento de estar aquí, principalmente haciendo el trabajo y ayudando a mi equipo a seguir ganando", sentenció el pitcher que llegó con dos entradas completas en blanco y tres ponches en sus primeras dos presentaciones en el Panamericano.

Fuente: Tribuna del Yaqui