La Selección Argentina definió la que será su base de entrenamientos durante la Copa del Mundo 2026

Ciudad de México.- La Selección Argentina es la actual campeona y buscará refrendar su histórico título en la Copa del Mundo 2026, donde se erige como uno de los combinados favoritos. Para ello y tras una exhaustiva revisión por parte de la Asociación de Futbol Argentino, se determinó que usarán un complejo deportivo de Kansas City, Estados Unidos, como base de entrenamientos para la justa mundialista.

La AFA estuvo realizando varios viajes en las distintas sedes autorizadas por la FIFA para que los seleccionados que participarán en el Mundial 2026 se establezcan durante la disputa del torneo internacional. Luis Martín, preparador físico principal, y su auxiliar, Juan Tamone, encabezaron las revisiones de las distintas plazas mientras eran acompañados por el personal administrativo que rodea a la 'Albiceleste'.

Luego de la intensa búsqueda, la AFA dio a conocer durante la mañana del miércoles 4 de febrero que la Selección Argentina tendrá su base en la ciudad antes mencionada, la cual se ubica en la región medio-oeste de Estados Unidos. Kansas City fue elegida como punto estratégico al ser una céntrica ciudad entre las sedes para sus compromisos en el Mundial 2026.

De cara a la próxima Copa del Mundo de la FIFA 2026, la selección argentina que comanda Lionel Scaloni tendrá como base, durante gran parte de la competencia, a la ciudad de Kansas City, el sitio ideal para afrontar la competencia de acuerdo a las distancias entre ciudades, pero principalmente a las comodidades para la delegación".

La Selección Argentina comenzará su participación en la justa mundialista del 2026 contra Argelia en el Estadio Kansas City (Arrowhead Stadium), el martes 16 de junio. Sus compromisos restantes en la fase de grupos se llevarán a cabo en Dallas, Texas, lo cual implicaría un traslado en avión que no sobrepasa los 90 minutos de duración.

Si Argentina cumple con los pronósticos y finaliza como líder del Grupo J, regresaría al Estadio de Kansas para disputar las rondas de eliminación directa. En la instancia de cuartos de final, la 'Albiceleste' chocaría contra Portugal, lo que traería el último enfrentamiento entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

