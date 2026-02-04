Liga MX Femenil: Jugadora de Tigres es baja al no sentirse segura en México; fue víctima de acoso

Ciudad de México.- Otro lamentable capítulo en la historia del deporte en México se acaba de escribir, luego de que se anunciara la baja de Aaliyah Farmer, jugadora que militaba con los Tigres UANL en la Liga MX. El entrenador de las 'Amazonas' reveló que su partida no se debe a una decisión deportiva, sino que la defensora pidió su baja luego de ser víctima de acoso, por lo que temía por su seguridad en México.

La mediocampista nacida en Estados Unidos firmó con Tigres Femenil en enero del 2025, luego de haber concluido una exitosa carrera en el balompié universitario. Tras un año con el conjunto regiomontano, registrando participación en 26 compromisos con tres goles anotados, incluyendo su tanto en las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf; también formó parte del equipo que venció al América en la final del Apertura 2025.

Aaliyah Farmer vs América



La Final de Vuelta

Cuando la jugadora se había establecido en el cuadro titular y figuraba entre las favoritas para los seguidores de las 'Amazonas', llegó el sorpresivo anuncio sobre su baja definitiva. Farmer fue firmada por las Chicago Stars FC de la National Women's Soccer League (NWSL), con un acuerdo que la ligará por tres años con dicho equipo.

¡Ya se armó!



The Chicago Stars have acquired Mexico international defender Aaliyah Farmer from Tigres UANL Femenil & signed the California native through the 2028 NWSL season.



uD83DuDCF0: https://t.co/759wgX78Vj pic.twitter.com/q5sPaMZ3bf — Chicago Stars FC (@theChicagoStars) February 3, 2026

Este hecho causó molestias por parte de los aficionados, quienes consideraron la decisión de Aaliyah como un desaire a la Liga MX Femenil, pero Pedro Martínez Losa, director técnico de Tigres Femenil, salió a revelar la verdad del traspaso. El estratega afirmó que se tomó como medida preventiva luego de que la jugadora refiriera ser víctima de acosos.

Creo que se han contado versiones fuera de la realidad; se desarrolló a nivel nacional y dentro de ese proceso hubo una línea roja, había un tema personal y ella no se sintió segura de los acosos que se produjeron y nos lo hizo saber hace tiempo".

También, el entrenador lamentó que se difundieran versiones erróneas, las cuales han causado que el hostigamiento para la jugadora creciera en las últimas horas. Por último, Martínez Losa hizo un llamado para que se frene el acoso que enfrentan las mujeres en cualquier ámbito social. "Alzo la voz y los invito a ustedes en el contexto del deporte dentro de la sociedad a que seamos un ejemplo".

Pedro Losa, entrenador de #TigresFemenil, mencionó el motivo de la salida de Aaliyah Farmer.



Pedro Losa, entrenador de #TigresFemenil, mencionó el motivo de la salida de Aaliyah Farmer.



uD83DuDCF9 Roberto Razo pic.twitter.com/iydzRHJYUp — ONCE Diario (@oncediariomx) February 4, 2026

