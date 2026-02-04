Los Boston Red Sox anuncian fichaje de lujo en la MLB: Exestrella de Blue Jays llegará al Fenway Park

Boston, Estados Unidos.- Boston Red Sox añadió fortaleza a su cuadro, pues este miércoles 4 de febrero, el portal de las Grandes Ligas dio a conocer que el club contrató los servicios del experimentado jugador Isiah Kiner-Falefa, que la temporada pasada fue parte fundamental para que los Toronto Blue Jays se metieran a la Serie Mundial.

Según la MLB, el acuerdo, que aún no ha sido confirmado por el club, será por un año, pero está pendiente del examen médico, del cual se espera que no exista ningún problema, y en las próximas horas el pelotero sea confirmado por la novena de la Liga Americana.

Aunque principalmente jugó como parador en corto y tercera base en el torneo anterior, Kiner-Falefa tiene experiencia en todas las posiciones dentro del cuatro, ya que fue titular en 42 partidos como segunda base con los Pirates y los Blue Jays en 2024. En 2023, fue titular en 61 partidos en los jardines con los New York Yankees. Incluso ha jugado 73 compromisos como receptor, aunque no ha jugado en esa posición desde 2019, cuando militaba con los Texas Rangers.

Red Sox, INF Isiah Kiner-Falefa reportedly agree to one-year deal, per multiple reports including MLB's @Feinsand. pic.twitter.com/EN9UhGT13b — MLB (@MLB) February 5, 2026

A sus 31 años, Kiner-Falefa sigue siendo uno de los jugadores más atractivos por la versatilidad que ofrece al manager. El año pasado destacó como tercera base, registrando +2 Outs Above Average (OAA). Esta es posiblemente su mejor posición y donde levantó un Guante de Oro con los de Texas en 2020.

Por otra parte, Kiner no se caracteriza por su fortaleza con el madero, pero es un bateador de contacto; tan solo en la edición pasada su porcentaje de swings fallidos (15.1 por ciento) se ubicó en el percentil 91 del Big Show. Su porcentaje de ponches de por vida (15.7 por ciento), el cual es bajo, considerando los años que lleva jugando en la MLB.

Por segundo año al hilo, el ahora flamante refuerzo de Boston disputó su temporada entre Pirates y Blue Jays, quienes lo adquirieron a través de la lista de transferibles. En total, bateó .262 con un OPS de .631 en 138 partidos y robó 15 bases, su mayor número en su estadía en las Grandes Ligas.

For anyone wondering…Isiah Kiner-Falefa IS capable of this. Low K%, depth signing for BOS. pic.twitter.com/iKdoW6SIvM — Sam Fosberg (@discussbaseball) February 5, 2026

Por otra parte, saltando como bateador diestro, Kiner-Falefa presenta estadísticas similares contra lanzadores diestros y zurdos, con un OPS de .666 contra diestros y de .643 contra los de perfil izquierdo. Estas combinaciones fueron notables en 2025, cuando bateó solo .227 contra los pitchers.

Fuente: Tribuna del Yaqui