Manchester City liquida al Newcastle y clasifica a la final de la Carabao Cup; el Arsenal lo espera

Ciudad de México.- El Manchester City repitió lo realizado en el compromiso de ida y concretó la segunda victoria ante el Newcastle United en la Carabao Cup. Con marcador global de cinco anotaciones por una, 'The Citizens' lograron clasificarse a la final en la copa de la liga 2025-2026, donde ya los espera el Arsenal.

El Manchester consiguió la victoria en el juego de ida con marcador de dos tantos por cero, por lo que solo bastaba administrar la ventaja para garantizar su avance a la siguiente ronda, pero contra todo pronóstico, salieron a liquidar el compromiso desde los primeros instantes. Los 'Ciudadanos' demostraron un ritmo apabullante, además de una presión alta que bastó solo siete minutos para comenzar a rendir frutos.

Omar Marmoush inauguró la pizarra del Etihad Stadium en una jugada en la que él mismo recuperó el balón; el atacante egipcio presionó la salida del Newcastle y un defensor le estrelló el balón, lo cual aprovechó para enviar su disparo al fondo de las redes. Luego del primer tanto, los locales bajaron las revoluciones del encuentro, aunque aún seguían dominando con posesiones largas.

La segunda diana del compromiso llegó en una jugada similar al gol que inauguró el encuentro, ya que luego de varios rebotes, Marmoush definió casi en la línea para poner el marcador en dos por cero antes de la media hora. El gol que liquidó el encuentro llegó al minuto 32, luego de que Tijjani Reijnders firmó la anotación con un disparo certero prácticamente desde el punto penal.

Ya en la parte complementaria llegó el único gol del Newcastle en las semifinales; las 'Urracas' adelantaron las líneas para intentar la remontada, aunque solo les bastó para que Anthony Elanga pudiera quitarles el cero en el marcador. Ante la abultada ventaja, el Manchester City se replegó a la defensiva para evitar cualquier sorpresa, lo cual les terminó por funcionar.

Por el otro lado de la llave, el Arsenal concretó la eliminación del Chelsea, a quienes dominaron a lo largo de los 90 minutos, aunque solo pudieron marcar en una sola ocasión durante el compromiso de vuelta. La final de la Carabao Cup se realizará el próximo domingo 22 de marzo en el histórico Estadio de Wembley.

We'll meet Arsenal at Wembley in the Carabao Cup final uD83CuDFC6 pic.twitter.com/221J7fkfNl — Manchester City (@ManCity) February 4, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui