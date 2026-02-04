'Memo' Ochoa sigue imparable; AEL Limassol triunfa y clasifica a las semifinales en la Copa de Chipre

Ciudad de México.- Guillermo Ochoa, guardameta mexicano, sigue demostrando que está en uno de sus mejores momentos, ya que se ha convertido en una figura con el AEL Limassol, ligando varias actuaciones destacadas. 'Memo' volvió a brillar para lograr una sorpresiva victoria ante el Omonia Nicosia y clasificarse a la semifinal en la Copa de Chipre 2026.

Ochoa Magaña y el AEL Limassol llegaban con un antecedente negativo ante el Omonia, ya que se habían enfrentado en un par de ocasiones durante el último semestre, con par de derrotas para el equipo del mexicano. 'Paco Memo' se midió ante el Nicosia en su debut en la Liga de Chipre, compromiso en el cual recibió cinco anotaciones; el segundo compromiso entre ellos finalizó a favor del Omonia, ahora dos por cero.

#Deportes | Pésimo debut para 'Memo' Ochoa con el AEL Limassol; fue goleado en su presentación en Chipre

Las acciones en los cuartos de final en la copa fueron reñidas, ya que ambos equipos tuvieron escasas oportunidades de peligro por el planteamiento defensivo que propusieron en la última línea. La clara muestra fue que el marcador se inauguró hasta el minuto 77, cortesía de Léo Natel, futbolista brasileño de 28 años de edad.

uD83EuDDE4uD83DuDD25 OCHOA HACE HISTORIA EN CHIPRE uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDFC6



Paco Memo fue figura y líder en una noche inolvidable: el AEL Limassol eliminó al poderoso Omonia Nicosia y se metió a semifinales de la Copa de Chipre.

Cuando parecía que el AEL Limassol tenía asegurado su pase a la antesala de la final, recibieron un balde de agua fría en los minutos de compensación. Al 90+8 y en una de las últimas jugadas del encuentro, Ryan Mmaee logró vencer a Guillermo Ochoa y empataba el marcador a uno por bando, obligando así a disputarse los tiempos extras.

Con el Limassol decidido a finiquitar el encuentro a su favor, se lanzaron al ataque, pero no fue hasta el minuto 115 que volvieron a tomar la ventaja con la diana de Thapelo Maseko. El extremo sudafricano firmó con el AEL hace un par de semanas y, en su segundo compromiso, se terminó convirtiendo en una de las claves con su primera anotación en el futbol de Chipre.

Con este resultado, el AEL Limassol logró concretar la histórica victoria para clasificarse a las semifinales de la Copa de Chipre, donde ya lo espera el Apollon; dicho club se clasificó luego de imponerse al Omonia Aradippou con marcador de tres anotaciones por dos. Por el otro lado de la llave, se conocerán a los protagonistas hasta el miércoles 11 de febrero, cuando se enfrenten Digenis Morphou vs. Pafos y APOEL vs. Enosis Neon Paralimni.

Memo Ochoa se divierte y es pieza fundamental de su equipo con este tipo de atajadas, hoy gracias en gran parte a él su equipo avanza a las semifinales de copa.

Fuente: Tribuna del Yaqui