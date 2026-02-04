México Rojo pinta más que el Verde y se afianza como candidato al título en el Caribe

Zapopan, Jalisco.- El equipo de los Charros de Jalisco trasladó su dominio de la final de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) ante los Tomateros de Culiacán a la Serie del Caribe 2026 y, con pizarra de 4-2, México Rojo derrotó a México Verde. Con este resultado, el anfitrión se instaló en la ronda de semifinales del clásico caribeño como segundo sembrado, junto con los dominicanos que avanzaron como primero, a pesar de tener un encuentro pendiente para el jueves.

Fueron los visitantes Tomateros quienes se fueron al frente en la primera entrada, donde Carlos Sepúlveda recibió golpe, avanzó hasta la antesala con sencillo de Allen Córdoba y anotó fácilmente con elevado al prado izquierdo de Rodolfo Amador.

MÉXICO VERDE SE ADELANTA EN LA PIZARRA



SacFly de Rodolfo Amador con el que los verdes inauguran la cuenta



1?uD83DuDD3CuD83DuDFE2uD83CuDDF2uD83CuDDFD1-0uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDD34#SerieDelCaribe #Jalisco2026 pic.twitter.com/A1DvuKZcz0 — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 5, 2026

Pero Charros no desentonó y de inmediato emparejó los cartones en el Estadio Panamericano; en el fondo de ese primer episodio y ya con dos fuera, Michael Wielansky se embasó con sencillo por tercera, Willie Calhoun le siguió con otro imparable al jardín central y Mateo Gil produjo con hit al izquierdo.

Wielansky timbró la primera rayita de Charros

México Rojo le dio la vuelta en la segunda entrada, con cuadrangular solitario de Reynaldo Rodríguez por el jardín izquierdo; pero México Rojo respondió e igualó el marcador en el tercer inning, donde Córdoba y Amador hilvanaron dobletes ante el abridor de los Charros, Ronald Medrano, quien enseguida tuvo que salir del encuentro por una lesión.

ESA PELOTA ESTÁ DEL OTRO LADOOOO uD83DuDCA5



Reynaldo Rodríguez la sacó del Panamericano y produjo una más para México Rojo



2?uD83DuDD3DuD83DuDFE2uD83CuDDF2uD83CuDDFD1 - 2uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDD34#SerieDelCaribe #Jalisco2026 pic.twitter.com/tw2DkKjbXM — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 5, 2026

Charros recuperó de nueva cuenta la delantera en el cierre del quinto rollo, donde Julián Ornelas pegó de hit con uno fuera, lo que marcó la salida del abridor de los guindas, Faustino Carrera y el ingreso de Braulio Pérez-Torres, quien se metió en problemas al cometer un 'balk' y luego Ornelas se estafó la antesala y anotó con wild pitch de Pérez-Torres. Charros selló la victoria en el séptimo capítulo, donde Leo Heras disparó doblete al prado de en medio y Wielanksy lo impulsó después de conectar sencillo al bosque central, para el definitivo 4-2.

Faustino Carrera se llevó el descalabro

El triunfo fue para la cuenta de Luis Márquez (1-0), segundo relevo del abridor Medrano, con labor de dos tercios y un chocolate. Matt Foster se apuntó el salvamento (1). El descalabro fue para Faustino Carrera (0-1), quien se mantuvo por cuatro entradas y un tercio, para cinco hits y tres carreras, todas limpias; con cuatro ponches y dos bases por bolas.

Para el jueves, México Verde se medirá ante Dominicana en el duelo estelar; mientras que México Rojo descansará. El encuentro entre Puerto Rico y Panamá a primera hora, completa la jornada, previa a las semifinales del día viernes.

Fuente: Tribuna del Yaqui